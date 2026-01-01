Το Apache Hop (Hop Orchestration Platform) είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα για την ενοποίηση και την ενορχήστρωση δεδομένων που αναπτύχθηκε και αποφοίτησε από το Apache Software Foundation ως ο σύγχρονος διάδοχος του Pentaho Data Integration (Kettle). Επιτρέπει στους μηχανικούς δεδομένων να σχεδιάζουν οπτικά pipelines και workflows που μετακινούν και μετασχηματίζουν δεδομένα σε αρχεία, βάσεις δεδομένων, ουρές μηνυμάτων, cloud warehouses και SaaS APIs χωρίς να γράφουν προσαρμοσμένο κώδικα.

Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Hop Web, την έκδοση του Hop GUI που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργεί σε Apache Tomcat. Η αυτο-φιλοξενία του Hop στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συμβολοσειρά σύνδεσης, διαπιστευτήριο και ενδιάμεσο σύνολο δεδομένων σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, ανά pipeline ή ανά όγκο γραμμών που είναι κοινές στις εμπορικές πλατφόρμες ETL.