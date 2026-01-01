Αναπτύξτε Apache Hop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα οπτικής ενορχήστρωσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για τον σχεδιασμό αγωγών δεδομένων και ροών εργασιών που εκτελούνται οπουδήποτε.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Hop
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Hop
Το Apache Hop (Hop Orchestration Platform) είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα για την ενοποίηση και την ενορχήστρωση δεδομένων που αναπτύχθηκε και αποφοίτησε από το Apache Software Foundation ως ο σύγχρονος διάδοχος του Pentaho Data Integration (Kettle). Επιτρέπει στους μηχανικούς δεδομένων να σχεδιάζουν οπτικά pipelines και workflows που μετακινούν και μετασχηματίζουν δεδομένα σε αρχεία, βάσεις δεδομένων, ουρές μηνυμάτων, cloud warehouses και SaaS APIs χωρίς να γράφουν προσαρμοσμένο κώδικα.
Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Hop Web, την έκδοση του Hop GUI που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης και λειτουργεί σε Apache Tomcat. Η αυτο-φιλοξενία του Hop στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε συμβολοσειρά σύνδεσης, διαπιστευτήριο και ενδιάμεσο σύνολο δεδομένων σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, ανά pipeline ή ανά όγκο γραμμών που είναι κοινές στις εμπορικές πλατφόρμες ETL.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Hop
Οπτικός σχεδιαστής pipeline
Drag-and-drop editor με 200+ μετασχηματισμούς και ενέργειες που καλύπτουν αρχεία, βάσεις δεδομένων, APIs, ουρές μηνυμάτων και ελέγχους ποιότητας δεδομένων - δεν απαιτείται Java ή Python για τη δημιουργία αγωγών παραγωγής.
GUI βασισμένο σε browser
Η ίδια εμπειρία Hop GUI όπως και στον desktop client, παρέχεται μέσω του Tomcat ώστε οι ομάδες να μπορούν να σχεδιάζουν pipelines από οποιοδήποτε browser χωρίς τοπικές εγκαταστάσεις Java.
Ανεξάρτητη από μηχανή εκτέλεση
Σχεδιάστε μία φορά και εκτελέστε pipelines στον εγγενή Hop engine, Apache Spark, Apache Flink, ή Google Cloud Dataflow μέσω του Apache Beam runner abstraction.
Ροές εργασίας βασισμένες σε μεταδεδομένα
Επαναχρησιμοποιήστε συνδέσεις, διαμορφώσεις εκτέλεσης, πρότυπα pipeline και δοκιμές μονάδας ως αντικείμενα μεταδεδομένων πρώτης κατηγορίας, καταχωρημένα στο git μαζί με τους ορισμούς του pipeline.
Ενσωματωμένη ιχνηλασιμότητα δεδομένων
Κάθε μετασχηματισμός καταγράφει εισόδους, εξόδους και αντιστοιχίσεις πεδίων, ώστε οι αναλυτές να μπορούν να εντοπίσουν μια στήλη πίσω στα αρχεία προέλευσής της ή στους πίνακες, σε πολύπλοκες ροές εργασίας πολλαπλών βημάτων.
Γιατί να τρέχω Apache Hop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.