Αναπτύξτε το Euro-Office DocumentServer με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ευρωπαϊκά κυρίαρχη αυτο-φιλοξενούμενη σουίτα γραφείου για συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων μέσω browser.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Euro-Office DocumentServer
Το Euro-Office DocumentServer είναι μια σουίτα online γραφείου ανοιχτού κώδικα που προσφέρει συνεργατική επεξεργασία μέσω browser μορφών DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP και PDF στη δική σας υποδομή. Βασισμένο στην κωδική βάση του ONLYOFFICE DocumentServer με άδεια AGPL και με νέα επωνυμία για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία, λειτουργεί ως ένα plug-and-play backend συνεργατικής επεξεργασίας για πλατφόρμες όπως το Nextcloud και το ownCloud.
Η αυτο-φιλοξενία του Euro-Office DocumentServer διατηρεί κάθε έγγραφο, περίοδο επεξεργασίας και κλήση ενσωμάτωσης εντός του VPS σας — κανένα cloud τρίτου μέρους δεν αγγίζει το περιεχόμενο. Η πιστοποίηση με JWT token ασφαλίζει το API από προεπιλογή, και η παρεχόμενη υλοποίηση περιλαμβάνει PostgreSQL, RabbitMQ και Redis προδιαμορφωμένα για έναν έτοιμο προς παραγωγή διακομιστή επεξεργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Euro-Office DocumentServer
Κυρίαρχος εκ σχεδιασμού
AGPL fork ευρωπαϊκής ηγεσίας, εστιασμένο στην ψηφιακή κυριαρχία - κάθε έγγραφο, αρχείο καταγραφής και γραμμή βάσης δεδομένων παραμένει σε υποδομή που ελέγχετε.
Συνεργατική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί χρήστες επεξεργάζονται το ίδιο έγγραφο, υπολογιστικό φύλλο ή παρουσίαση ταυτόχρονα με ζωντανούς δρομείς, σχόλια και παρακολούθηση αλλαγών.
Συμβατότητα MS Office
Ανοίγει και αποθηκεύει αρχεία DOCX, XLSX και PPTX με διατήρηση της διάταξης υψηλής πιστότητας, με εγγενή υποστήριξη και για ODT, ODS και ODP.
JWT API ασφάλεια
Η επικύρωση JSON Web Token προστατεύει κάθε κλήση API, έτσι μόνο εξουσιοδοτημένες ενσωματώσεις και πελάτες μπορούν να συνδεθούν στον editing server.
Ενσωμάτωση Nextcloud
Ενσωματωμένο backend συνεργατικής επεξεργασίας για Nextcloud, ownCloud και άλλες πλατφόρμες που ήδη υποστηρίζουν συνδέσμους ONLYOFFICE.
Επεξεργασία PDF και φορμών
Επεξεργαστείτε PDF και δημιουργήστε συμπληρώσιμες φόρμες PDF απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον λογισμικό ή πρόσθετα.
Γιατί να τρέξω Euro-Office DocumentServer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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