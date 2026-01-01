Το Euro-Office DocumentServer είναι μια σουίτα online γραφείου ανοιχτού κώδικα που προσφέρει συνεργατική επεξεργασία μέσω browser μορφών DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP και PDF στη δική σας υποδομή. Βασισμένο στην κωδική βάση του ONLYOFFICE DocumentServer με άδεια AGPL και με νέα επωνυμία για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία, λειτουργεί ως ένα plug-and-play backend συνεργατικής επεξεργασίας για πλατφόρμες όπως το Nextcloud και το ownCloud.

Η αυτο-φιλοξενία του Euro-Office DocumentServer διατηρεί κάθε έγγραφο, περίοδο επεξεργασίας και κλήση ενσωμάτωσης εντός του VPS σας — κανένα cloud τρίτου μέρους δεν αγγίζει το περιεχόμενο. Η πιστοποίηση με JWT token ασφαλίζει το API από προεπιλογή, και η παρεχόμενη υλοποίηση περιλαμβάνει PostgreSQL, RabbitMQ και Redis προδιαμορφωμένα για έναν έτοιμο προς παραγωγή διακομιστή επεξεργασίας.