Αναπτύξτε το NodeBB με ένα κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα συζητήσεων Node.js με συζητήσεις streaming σε πραγματικό χρόνο, άμεσες ειδοποιήσεις και ένα πλούσιο οικοσύστημα plugin.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για NodeBB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με NodeBB
Το NodeBB είναι μια πλατφόρμα φόρουμ κοινότητας επόμενης γενιάς, χτισμένη σε Node.js και WebSockets, προσφέροντας συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο που μοιάζουν περισσότερο με εφαρμογή chat παρά με παραδοσιακό bulletin board. Με πάνω από 15.000 GitHub stars, εμπιστεύονται το NodeBB έργα λογισμικού, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινότητες gaming και επιχειρήσεις για συζήτηση, υποστήριξη και ανταλλαγή γνώσεων.
Η αυτο-φιλοξενία του NodeBB στο VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων της κοινότητάς σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά χρήστη, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την πλατφόρμα με εκατοντάδες community plugins — όλα υποστηριζόμενα από PostgreSQL για αξιόπιστη, επεκτάσιμη αποθήκευση.
Βασικά χαρακτηριστικά του NodeBB
Συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο
Η ροή μέσω WebSocket παρέχει άμεσα νέες δημοσιεύσεις, απαντήσεις και ειδοποιήσεις χωρίς ανανεώσεις σελίδας, διατηρώντας τη φυσική ροή των συνομιλιών.
Plugin οικοσύστημα
Εκατοντάδες πρόσθετα κοινότητας προσθέτουν SSO, gamification, ενσωματώσεις και προσαρμοσμένες λειτουργίες, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το φόρουμ στις ακριβείς ανάγκες της κοινότητάς σας.
Εργαλεία Συντονισμού
Το ενσωματωμένο σύστημα φήμης, οι ουρές δημοσιεύσεων και τα ολοκληρωμένα εργαλεία εποπτείας σάς βοηθούν να διατηρήσετε μια υγιή κοινότητα με ελάχιστη χειροκίνητη προσπάθεια.
Θέματα φιλικά προς κινητά
Ανταποκρινόμενα, προσαρμόσιμα θέματα εξασφαλίζουν στα μέλη μια εξαιρετική εμπειρία σε desktop και mobile χωρίς καμία επιπλέον διαμόρφωση.
SSO και Social Login
Ενσωματώστε με τους υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας μέσω SSO plugins, ώστε τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να συνδεθούν με τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους και να διατηρείτε κεντρική διαχείριση χρηστών.
Γιατί να τρέξω NodeBB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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