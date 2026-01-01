Το NodeBB είναι μια πλατφόρμα φόρουμ κοινότητας επόμενης γενιάς, χτισμένη σε Node.js και WebSockets, προσφέροντας συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο που μοιάζουν περισσότερο με εφαρμογή chat παρά με παραδοσιακό bulletin board. Με πάνω από 15.000 GitHub stars, εμπιστεύονται το NodeBB έργα λογισμικού, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κοινότητες gaming και επιχειρήσεις για συζήτηση, υποστήριξη και ανταλλαγή γνώσεων.

Η αυτο-φιλοξενία του NodeBB στο VPS σας δίνει πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων της κοινότητάς σας, καταργεί τις χρεώσεις ανά χρήστη, και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την πλατφόρμα με εκατοντάδες community plugins — όλα υποστηριζόμενα από PostgreSQL για αξιόπιστη, επεκτάσιμη αποθήκευση.