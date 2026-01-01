Το InfluxDB 2 είναι μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα χρονοσειρών που χειρίζεται την εισαγωγή, αποθήκευση, αναζήτηση, οπτικοποίηση και ειδοποιήσεις σε μία εφαρμογή. Κατασκευασμένο στην μηχανή αποθήκευσης TSM με τη γλώσσα ερωτημάτων Flux, προσφέρει εισαγωγή δεδομένων υψηλής απόδοσης και αποτελεσματική συμπίεση μαζί με ένα σύγχρονο web UI — εξαλείφοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης ξεχωριστών εργαλείων όπως το Grafana ή το Kapacitor για βασικές ροές εργασίας παρατηρησιμότητας.

Η αυτο-φιλοξενία του InfluxDB 2 στο δικό σας VPS καταργεί την τιμολόγηση ανά σημείο δεδομένων και το κόστος εξόδου δεδομένων που είναι κοινά στις διαχειριζόμενες προσφορές cloud. Έχετε προβλέψιμο κόστος για στόλους συσκευών IoT, παρακολούθηση υποδομών και αγωγούς χρηματοοικονομικών δεδομένων ανεξάρτητα από τον όγκο εισαγωγής, με μόνιμη αποθήκευση για χρόνια ιστορικής τηλεμετρίας.