Εγκαταστήστε το InfluxDB 2 με ένα κλικ.
Ενοποιημένη πλατφόρμα χρονοσειρών που συνδυάζει βάση δεδομένων, οπτικοποίηση, ειδοποιήσεις και επεξεργασία δεδομένων σε μία ενιαία εφαρμογή.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με InfluxDB 2
Το InfluxDB 2 είναι μια ειδικά κατασκευασμένη πλατφόρμα χρονοσειρών που χειρίζεται την εισαγωγή, αποθήκευση, αναζήτηση, οπτικοποίηση και ειδοποιήσεις σε μία εφαρμογή. Κατασκευασμένο στην μηχανή αποθήκευσης TSM με τη γλώσσα ερωτημάτων Flux, προσφέρει εισαγωγή δεδομένων υψηλής απόδοσης και αποτελεσματική συμπίεση μαζί με ένα σύγχρονο web UI — εξαλείφοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης ξεχωριστών εργαλείων όπως το Grafana ή το Kapacitor για βασικές ροές εργασίας παρατηρησιμότητας.
Η αυτο-φιλοξενία του InfluxDB 2 στο δικό σας VPS καταργεί την τιμολόγηση ανά σημείο δεδομένων και το κόστος εξόδου δεδομένων που είναι κοινά στις διαχειριζόμενες προσφορές cloud. Έχετε προβλέψιμο κόστος για στόλους συσκευών IoT, παρακολούθηση υποδομών και αγωγούς χρηματοοικονομικών δεδομένων ανεξάρτητα από τον όγκο εισαγωγής, με μόνιμη αποθήκευση για χρόνια ιστορικής τηλεμετρίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του InfluxDB 2
Flux query language
Το Flux είναι μια λειτουργική γλώσσα σεναρίων, ειδικά σχεδιασμένη για δεδομένα χρονοσειρών, επιτρέποντας μετασχηματισμούς, συγκεντρωτικές λειτουργίες και συνδέσεις πολλαπλών πηγών σε ένα μόνο ερώτημα.
Ενσωματωμένο Web UI
Η ενσωματωμένη διεπαφή περιλαμβάνει έναν οπτικό query builder, έναν dashboard editor και έναν data explorer, οπότε δεν απαιτείται εξωτερικό εργαλείο οπτικοποίησης για να ξεκινήσετε.
Ενσωματωμένες ειδοποιήσεις
Διαμορφώστε ελέγχους ορίου και deadman απευθείας στο InfluxDB 2 με σημεία ειδοποίησης για Slack, PagerDuty, HTTP webhooks και άλλα.
Μηχανή εργασιών
Προγραμματίστε σενάρια Flux για downsampling, μετασχηματισμούς ETL και συγκέντρωση δεδομένων χωρίς εξωτερικά cron jobs ή ξεχωριστές υπηρεσίες pipeline.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε Token
Τα αναλυτικά tokens ανάγνωσης/εγγραφής με πεδίο εφαρμογής σε συγκεκριμένα buckets επιτρέπουν λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης για πολλαπλές ομάδες και εφαρμογές που μοιράζονται μία μόνο παρουσία.
Γιατί να τρέξω InfluxDB 2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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