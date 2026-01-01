Το Paymenter είναι μια πλατφόρμα χρέωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ειδικά για εταιρείες hosting και service providers που χρειάζονται επαγγελματική διαχείριση συνδρομών χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή κόστη ιδιόκτητης άδειας χρήσης. Χειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πελάτη — από την παροχή υπηρεσιών έως τη δημιουργία τιμολογίων και την είσπραξη πληρωμών — με εγγενείς ενσωματώσεις για Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk και DirectAdmin. Κατασκευασμένο σε Laravel με ένα καθαρό admin dashboard, το Paymenter δίνει στις επιχειρήσεις hosting την ευελιξία να προσαρμόσουν κάθε πτυχή της εμπειρίας χρέωσής τους.

Το self-hosting του Paymenter στο VPS σας σημαίνει χωρίς προσαύξηση συναλλαγών, χωρίς όρια πελατών και πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας. Το MariaDB και το Redis λειτουργούν τοπικά για γρήγορες εμπειρίες ολοκλήρωσης αγορών και αποκριτικές λειτουργίες διαχείρισης, ενώ η MIT license σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε και να επεκτείνετε την πλατφόρμα ώστε να ταιριάζει στο ακριβές επιχειρηματικό σας μοντέλο.