Αναπτύξτε το Paymenter με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης χρεώσεων και συνδρομών ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για εταιρείες hosting, με ενσωματώσεις για Stripe, PayPal και αυτόματο provisioning.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Paymenter
Το Paymenter είναι μια πλατφόρμα χρέωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη ειδικά για εταιρείες hosting και service providers που χρειάζονται επαγγελματική διαχείριση συνδρομών χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή κόστη ιδιόκτητης άδειας χρήσης. Χειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής του πελάτη — από την παροχή υπηρεσιών έως τη δημιουργία τιμολογίων και την είσπραξη πληρωμών — με εγγενείς ενσωματώσεις για Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk και DirectAdmin. Κατασκευασμένο σε Laravel με ένα καθαρό admin dashboard, το Paymenter δίνει στις επιχειρήσεις hosting την ευελιξία να προσαρμόσουν κάθε πτυχή της εμπειρίας χρέωσής τους.
Το self-hosting του Paymenter στο VPS σας σημαίνει χωρίς προσαύξηση συναλλαγών, χωρίς όρια πελατών και πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας. Το MariaDB και το Redis λειτουργούν τοπικά για γρήγορες εμπειρίες ολοκλήρωσης αγορών και αποκριτικές λειτουργίες διαχείρισης, ενώ η MIT license σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε και να επεκτείνετε την πλατφόρμα ώστε να ταιριάζει στο ακριβές επιχειρηματικό σας μοντέλο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Paymenter
Διαχείριση Συνδρομών
Διαχείριση επαναλαμβανόμενης χρέωσης με ευέλικτους κύκλους, αυτόματες υπενθυμίσεις ανανέωσης και αναλογική χρέωση, ώστε οι πελάτες να χρεώνονται πάντα με ακρίβεια για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.
Αυτόματη παροχή
Οι νέες παραγγελίες υπηρεσιών παρέχουν αυτόματα πόρους μέσω ενσωματώσεων Pterodactyl, cPanel, Plesk ή DirectAdmin, εξαλείφοντας τη μη αυτόματη ρύθμιση μεταξύ πληρωμής και παράδοσης.
Πολλαπλές πύλες πληρωμών
Δεχτείτε πληρωμές μέσω Stripe, PayPal και Mollie άμεσα, δίνοντας στους πελάτες τις επιλογές πληρωμής που προτιμούν χωρίς να χρειάζεται προσαρμοσμένη ενσωμάτωση.
Πύλη αυτοεξυπηρέτησης πελατών
Οι πελάτες διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους, τα τιμολόγια και τα στοιχεία λογαριασμού τους μέσω ενός επώνυμου portal, μειώνοντας τον όγκο των αιτημάτων υποστήριξης για συνήθεις ερωτήσεις χρέωσης.
Επεκτάσιμο plugin σύστημα
Προσθέστε προσαρμοσμένες ενσωματώσεις, πύλες πληρωμών και μονάδες παροχής μέσω της αρχιτεκτονικής plugin χωρίς να τροποποιήσετε τον βασικό κώδικα της πλατφόρμας.
Γιατί να τρέξω Paymenter στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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