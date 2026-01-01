Αναπτύξτε το EverShop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα, χτισμένη με Node.js, React και GraphQL, για γρήγορα, προσαρμόσιμα online καταστήματα.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EverShop
Το EverShop είναι μια σύγχρονη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα e-commerce χτισμένη σε Node.js, React και GraphQL. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες πλατφόρμες commerce που βασίζονται σε PHP, το EverShop είναι σχεδιασμένο γύρω από ένα server-side rendered React storefront, ένα σύστημα επέκτασης βασισμένο σε γραφήματα και PostgreSQL persistence — προσφέροντας στους προγραμματιστές ένα οικείο σύνολο εργαλείων και στους αγοραστές μια γρήγορη εμπειρία που μοιάζει με εφαρμογή.
Η αυτο-φιλοξενία του EverShop στο VPS σας διατηρεί τα δεδομένα εμπόρων, τα αρχεία πελατών και το ιστορικό παραγγελιών σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή προμήθειες πλατφόρμας. Ο κατάλογος, το θέμα, οι ενσωματώσεις πληρωμών και οι κανόνες αποστολής είναι όλα διαμορφώσιμα μέσω του admin UI, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να επεκτείνουν την πλατφόρμα με modules TypeScript πρώτης κατηγορίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του EverShop
Σύγχρονο JS stack
Χτισμένο σε Node.js, React και GraphQL ώστε οι προγραμματιστές να επεκτείνουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και το admin με την ίδια εργαλειοθήκη που χρησιμοποιούν ήδη καθημερινά.
Server-side rendering
Το SSR React storefront προσφέρει γρήγορο first-paint και SEO-friendly HTML έτοιμο προς χρήση, με client-side hydration για app-like πλοήγηση.
Κατάλογος και αποθέματα
Διαχειριστείτε προϊόντα, παραλλαγές, χαρακτηριστικά, κατηγορίες και απόθεμα από ένα ενιαίο διαχειριστικό περιβάλλον, με μαζική επεξεργασία και εισαγωγή CSV.
Καλάθι και ολοκλήρωση αγοράς
Προσαρμόσιμο checkout ενιαίας σελίδας με υποστήριξη για παραγγελίες επισκεπτών, κωδικούς κουπονιών, κανόνες αποστολής και πολλαπλές φορολογικές ζώνες.
Σύστημα επεκτάσεων
Το κορυφαίας ποιότητας API μονάδας TypeScript και το σύστημα hook καθιστούν απλή την προσθήκη προσαρμοσμένων παρόχων πληρωμών, θεμάτων ή επιχειρηματικής λογικής χωρίς διακλάδωση του πυρήνα.
PostgreSQL backend
Όλα τα δεδομένα καταλόγου, πελατών και παραγγελιών βρίσκονται στην PostgreSQL - εύκολα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αναπαραγωγή και απευθείας ερωτήματα για αναφορές ή μεταφορές.
Γιατί να τρέξω EverShop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.