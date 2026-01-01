Το EverShop είναι μια σύγχρονη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα e-commerce χτισμένη σε Node.js, React και GraphQL. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες πλατφόρμες commerce που βασίζονται σε PHP, το EverShop είναι σχεδιασμένο γύρω από ένα server-side rendered React storefront, ένα σύστημα επέκτασης βασισμένο σε γραφήματα και PostgreSQL persistence — προσφέροντας στους προγραμματιστές ένα οικείο σύνολο εργαλείων και στους αγοραστές μια γρήγορη εμπειρία που μοιάζει με εφαρμογή.

Η αυτο-φιλοξενία του EverShop στο VPS σας διατηρεί τα δεδομένα εμπόρων, τα αρχεία πελατών και το ιστορικό παραγγελιών σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή προμήθειες πλατφόρμας. Ο κατάλογος, το θέμα, οι ενσωματώσεις πληρωμών και οι κανόνες αποστολής είναι όλα διαμορφώσιμα μέσω του admin UI, ενώ οι προγραμματιστές μπορούν να επεκτείνουν την πλατφόρμα με modules TypeScript πρώτης κατηγορίας.