Το Bagisto είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω στο Laravel PHP framework, προσφέροντας στους εμπόρους μια ολοκληρωμένη βάση για τη λειτουργία ενός online καταστήματος χωρίς συνδρομές ή κατανομή εσόδων. Περιλαμβάνει μια βιτρίνα καταστήματος προσβάσιμη από τον πελάτη, έναν ολοκληρωμένο πίνακα διαχείρισης, διαχείριση καταλόγου προϊόντων, επεξεργασία παραγγελιών, έλεγχο αποθεμάτων και μια διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς που χειρίζεται απαιτήσεις πολυνομισματικής και πολύγλωσσης λειτουργίας από προεπιλογή.

Η αυτο-φιλοξενία του Bagisto στο VPS σας σημαίνει ότι τα αρχεία συναλλαγών, τα δεδομένα πελατών και ο κατάλογος προϊόντων του καταστήματός σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως - απαραίτητο για επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή για όσους επιδιώκουν να αποφύγουν τις χρεώσεις ανά συναλλαγή και τους περιορισμούς πλατφόρμας των SaaS providers.