Αναπτύξτε το Bagisto με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα Laravel για τη δημιουργία online καταστημάτων με υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων, πολλαπλών γλωσσών και πύλης πληρωμών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bagisto
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bagisto
Το Bagisto είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω στο Laravel PHP framework, προσφέροντας στους εμπόρους μια ολοκληρωμένη βάση για τη λειτουργία ενός online καταστήματος χωρίς συνδρομές ή κατανομή εσόδων. Περιλαμβάνει μια βιτρίνα καταστήματος προσβάσιμη από τον πελάτη, έναν ολοκληρωμένο πίνακα διαχείρισης, διαχείριση καταλόγου προϊόντων, επεξεργασία παραγγελιών, έλεγχο αποθεμάτων και μια διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς που χειρίζεται απαιτήσεις πολυνομισματικής και πολύγλωσσης λειτουργίας από προεπιλογή.
Η αυτο-φιλοξενία του Bagisto στο VPS σας σημαίνει ότι τα αρχεία συναλλαγών, τα δεδομένα πελατών και ο κατάλογος προϊόντων του καταστήματός σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως - απαραίτητο για επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό απαιτήσεις διαμονής δεδομένων ή για όσους επιδιώκουν να αποφύγουν τις χρεώσεις ανά συναλλαγή και τους περιορισμούς πλατφόρμας των SaaS providers.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bagisto
Πολυνομισματική υποστήριξη
Δεχτείτε πληρωμές σε οποιοδήποτε νόμισμα και εμφανίστε τις τιμές στο τοπικό νόμισμα του πελάτη, με διαμορφώσιμη διαχείριση συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Πολύγλωσσο ηλεκτρονικό κατάστημα
Εξυπηρετήστε τους παγκόσμιους πελάτες στην προτιμώμενη γλώσσα τους με ενσωματωμένη τοπική προσαρμογή για σελίδες προϊόντων, ροές ολοκλήρωσης αγοράς και email συναλλαγών.
Ευέλικτος κατάλογος προϊόντων
Διαχειριστείτε απλά, διαμορφώσιμα, ομαδοποιημένα και προϊόντα προς λήψη, με παραλλαγές, προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και δυναμικούς κανόνες τιμολόγησης.
Ενσωματώσεις Payment gateway
Συνδέστε Stripe, PayPal και άλλες δημοφιλείς πύλες πληρωμών άμεσα, με ένα σύστημα plugin για να προσθέσετε προσαρμοσμένες μεθόδους πληρωμής.
REST και GraphQL APIs
Η πλήρης κάλυψη API σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε headless ηλεκτρονικά καταστήματα, εφαρμογές για κινητά, ή να ενσωματώσετε δεδομένα παραγγελιών και προϊόντων με συστήματα ERP και υπηρεσίες fulfillment.
Γιατί να τρέχω Bagisto στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
EverShop
Σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα σε Node.js, React, GraphQL και PostgreSQL
Hi.Events
Ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων