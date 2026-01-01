Έκπτωση έως 69% για AureusERP

Αναπτύξτε το AureusERP με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source πλατφόρμα ERP για SMEs που καλύπτει τα οικονομικά, το HR, την απογραφή, τις πωλήσεις και το CRM σε ένα ενιαίο σύστημα.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση από τεχνητή νοημοσύνη
7,99 /μήνα
Επιλογή προγράμματος
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το AureusERP με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AureusERP

Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99 /μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AureusERP

Το AureusERP είναι μια σύγχρονη, open-source πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) χτισμένη σε Laravel 11 και FilamentPHP 3. Συγκεντρώνει τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση αποθεμάτων, τις πωλήσεις και τη διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) κάτω από ένα ενιαίο, συνεκτικό περιβάλλον — εξαλείφοντας την ανάγκη για ασύνδετα υπολογιστικά φύλλα και ξεχωριστά εργαλεία.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του AureusERP στο δικό σας VPS θέτει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Με πάνω από 10.000 GitHub stars και ενεργή καθημερινή ανάπτυξη, προσφέρει μια αξιόπιστη open-source εναλλακτική λύση σε επί πληρωμή σουίτες ERP όπως το Odoo ή το SAP Business One.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του AureusERP

Ολοκληρωμένη ενότητα οικονομικών

Διαχειριστείτε λογαριασμούς πληρωτέους και εισπρακτέους, καθολικά, τιμολόγια και οικονομικές αναφορές από ένα ενιαίο πίνακα ελέγχου.

Ανθρώπινοι Πόροι και Μισθοδοσία

Παρακολούθηση υπαλλήλων, συμβάσεων, παρουσιών και αιτημάτων άδειας χωρίς εναλλαγή μεταξύ ξεχωριστών εργαλείων HR.

Διαχείριση αποθέματος

Παρακολουθείτε τα επίπεδα αποθεμάτων, τις αποθήκες, τις εντολές αγοράς και τις κινήσεις προϊόντων σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψετε ελλείψεις και υπεραποθέματα.

CRM και Sales Pipeline

Διαχειρίζεστε υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς πελατών μέσω μιας προβολής pipeline, συνδεδεμένης απευθείας με την τιμολόγηση και την εκτέλεση παραγγελιών.

FilamentPHP Διαχειριστικό UI

Το καθαρό, γρήγορο διαχειριστικό περιβάλλον, χτισμένο σε FilamentPHP 3, δίνει σε κάθε ενότητα μια συνεπή εμφάνιση και αίσθηση χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.

Γιατί να τρέχω AureusERP στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

Ξεκινήστε

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