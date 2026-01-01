Αναπτύξτε το AureusERP με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source πλατφόρμα ERP για SMEs που καλύπτει τα οικονομικά, το HR, την απογραφή, τις πωλήσεις και το CRM σε ένα ενιαίο σύστημα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AureusERP
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AureusERP
Το AureusERP είναι μια σύγχρονη, open-source πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) χτισμένη σε Laravel 11 και FilamentPHP 3. Συγκεντρώνει τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση αποθεμάτων, τις πωλήσεις και τη διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) κάτω από ένα ενιαίο, συνεκτικό περιβάλλον — εξαλείφοντας την ανάγκη για ασύνδετα υπολογιστικά φύλλα και ξεχωριστά εργαλεία.
Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του AureusERP στο δικό σας VPS θέτει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Με πάνω από 10.000 GitHub stars και ενεργή καθημερινή ανάπτυξη, προσφέρει μια αξιόπιστη open-source εναλλακτική λύση σε επί πληρωμή σουίτες ERP όπως το Odoo ή το SAP Business One.
Βασικά χαρακτηριστικά του AureusERP
Ολοκληρωμένη ενότητα οικονομικών
Διαχειριστείτε λογαριασμούς πληρωτέους και εισπρακτέους, καθολικά, τιμολόγια και οικονομικές αναφορές από ένα ενιαίο πίνακα ελέγχου.
Ανθρώπινοι Πόροι και Μισθοδοσία
Παρακολούθηση υπαλλήλων, συμβάσεων, παρουσιών και αιτημάτων άδειας χωρίς εναλλαγή μεταξύ ξεχωριστών εργαλείων HR.
Διαχείριση αποθέματος
Παρακολουθείτε τα επίπεδα αποθεμάτων, τις αποθήκες, τις εντολές αγοράς και τις κινήσεις προϊόντων σε πραγματικό χρόνο για να αποτρέψετε ελλείψεις και υπεραποθέματα.
CRM και Sales Pipeline
Διαχειρίζεστε υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς πελατών μέσω μιας προβολής pipeline, συνδεδεμένης απευθείας με την τιμολόγηση και την εκτέλεση παραγγελιών.
FilamentPHP Διαχειριστικό UI
Το καθαρό, γρήγορο διαχειριστικό περιβάλλον, χτισμένο σε FilamentPHP 3, δίνει σε κάθε ενότητα μια συνεπή εμφάνιση και αίσθηση χωρίς επιπλέον διαμόρφωση.
Γιατί να τρέχω AureusERP στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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