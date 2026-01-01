Το AureusERP είναι μια σύγχρονη, open-source πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) χτισμένη σε Laravel 11 και FilamentPHP 3. Συγκεντρώνει τα οικονομικά, το ανθρώπινο δυναμικό, τη διαχείριση αποθεμάτων, τις πωλήσεις και τη διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) κάτω από ένα ενιαίο, συνεκτικό περιβάλλον — εξαλείφοντας την ανάγκη για ασύνδετα υπολογιστικά φύλλα και ξεχωριστά εργαλεία.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του AureusERP στο δικό σας VPS θέτει τα επιχειρηματικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή εξάρτηση από προμηθευτή (vendor lock-in). Με πάνω από 10.000 GitHub stars και ενεργή καθημερινή ανάπτυξη, προσφέρει μια αξιόπιστη open-source εναλλακτική λύση σε επί πληρωμή σουίτες ERP όπως το Odoo ή το SAP Business One.