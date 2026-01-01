Το FOSSBilling είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα χρέωσης και διαχείρισης πελατών, σχεδιασμένο για εταιρείες web hosting, πρακτορεία και ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται μια επαγγελματική αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στις δαπανηρές συνδρομές λογισμικού χρέωσης. Παρέχει μια πλήρη πύλη πελατών όπου οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους, να υποβάλλουν αιτήματα υποστήριξης, να πληρώνουν τιμολόγια και να βλέπουν το ιστορικό παραγγελιών — όλα από ένα ενιαίο επώνυμο περιβάλλον.

Η αυτο-φιλοξενία του FOSSBilling διατηρεί όλα τα δεδομένα πελατών, τα αρχεία πληρωμών και το ιστορικό χρέωσης υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή vendor lock-in. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές πύλες πληρωμών, αυτοματοποιημένη περιοδική χρέωση και ένα σύστημα αρθρωτών επεκτάσεων που σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε ακριβώς στις ροές εργασίας της επιχείρησής σας.