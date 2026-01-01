Αναπτύξτε FOSSBilling με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα τιμολόγησης και διαχείρισης πελατών ανοιχτού κώδικα για παρόχους web hosting, πρακτορεία και freelancers.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FOSSBilling
Το FOSSBilling είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα χρέωσης και διαχείρισης πελατών, σχεδιασμένο για εταιρείες web hosting, πρακτορεία και ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται μια επαγγελματική αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στις δαπανηρές συνδρομές λογισμικού χρέωσης. Παρέχει μια πλήρη πύλη πελατών όπου οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους, να υποβάλλουν αιτήματα υποστήριξης, να πληρώνουν τιμολόγια και να βλέπουν το ιστορικό παραγγελιών — όλα από ένα ενιαίο επώνυμο περιβάλλον.
Η αυτο-φιλοξενία του FOSSBilling διατηρεί όλα τα δεδομένα πελατών, τα αρχεία πληρωμών και το ιστορικό χρέωσης υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά συναλλαγή ή vendor lock-in. Η πλατφόρμα υποστηρίζει πολλαπλές πύλες πληρωμών, αυτοματοποιημένη περιοδική χρέωση και ένα σύστημα αρθρωτών επεκτάσεων που σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε ακριβώς στις ροές εργασίας της επιχείρησής σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του FOSSBilling
Αυτόματη περιοδική χρέωση
Ρυθμίστε προϊόντα συνδρομής που τιμολογούν αυτόματα τους πελάτες στον καθορισμένο κύκλο χρέωσής σας, μειώνοντας τη χειρωνακτική εργασία και διασφαλίζοντας την προβλέψιμη είσπραξη εσόδων.
Ολοκληρωμένα αιτήματα υποστήριξης
Το ενσωματωμένο helpdesk επιτρέπει στους πελάτες να ανοίγουν και να παρακολουθούν αιτήματα υποστήριξης απευθείας μέσα στην πύλη τους, διατηρώντας την επικοινωνία χρέωσης και υποστήριξης σε ένα μέρος.
Πολλαπλές μέθοδοι πληρωμής
Συνδέστε PayPal, Stripe και δεκάδες άλλους payment processors ώστε οι πελάτες να μπορούν να πληρώνουν τιμολόγια με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα.
Πύλη αυτοεξυπηρέτησης πελάτη
Οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες τους, να κατεβάζουν τιμολόγια, να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να παρακολουθούν την κατάσταση του λογαριασμού τους χωρίς να επικοινωνήσουν μαζί σας.
Διαχείριση παραγγελιών και προϊόντων
Ορίστε διαμορφώσιμα προϊόντα και επίπεδα τιμολόγησης, χειριστείτε αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις, και αυτοματοποιήστε τα provisioning hooks μέσω του επεκτάσιμου συστήματος μονάδων.
Ενσωματωμένη αυτοματοποίηση cron
Το επίσημο Docker image εκτελεί το FOSSBilling cron αυτόματα κάθε πέντε λεπτά, έτσι δημιουργούνται τιμολόγια και ανανεώνονται οι συνδρομές χωρίς κανένα χειροκίνητο προγραμματισμό.
Γιατί να τρέξω FOSSBilling στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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