Το phpMyAdmin είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο διαχείρισης μέσω web για βάσεις δεδομένων MySQL και MariaDB, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων για πάνω από δύο δεκαετίες. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον για την περιήγηση δεδομένων, την εκτέλεση ερωτημάτων SQL, τη διαχείριση πινάκων και ευρετηρίων, τον χειρισμό δικαιωμάτων χρήστη, και την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων — όλα αυτά χωρίς πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών.

Αυτή η υλοποίηση λειτουργεί σε λειτουργία αυθαίρετου server, επιτρέποντάς σας να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε περίπτωση MySQL ή MariaDB εισάγοντας τα διαπιστευτήριά της κατά την είσοδο. Η αυτο-φιλοξενία του phpMyAdmin στον δικό σας VPS διατηρεί την κίνηση της βάσης δεδομένων εντός του δικτύου σας και παρέχει πάντα διαθέσιμη πρόσβαση ασφαλισμένη μέσω HTTPS.