Αναπτύξτε το phpMyAdmin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων MySQL και MariaDB μέσω ενός διαισθητικού γραφικού περιβάλλοντος.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για phpMyAdmin
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με phpMyAdmin
Το phpMyAdmin είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο διαχείρισης μέσω web για βάσεις δεδομένων MySQL και MariaDB, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια προγραμματιστές και διαχειριστές βάσεων δεδομένων για πάνω από δύο δεκαετίες. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο γραφικό περιβάλλον για την περιήγηση δεδομένων, την εκτέλεση ερωτημάτων SQL, τη διαχείριση πινάκων και ευρετηρίων, τον χειρισμό δικαιωμάτων χρήστη, και την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων — όλα αυτά χωρίς πρόσβαση μέσω γραμμής εντολών.
Αυτή η υλοποίηση λειτουργεί σε λειτουργία αυθαίρετου server, επιτρέποντάς σας να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε περίπτωση MySQL ή MariaDB εισάγοντας τα διαπιστευτήριά της κατά την είσοδο. Η αυτο-φιλοξενία του phpMyAdmin στον δικό σας VPS διατηρεί την κίνηση της βάσης δεδομένων εντός του δικτύου σας και παρέχει πάντα διαθέσιμη πρόσβαση ασφαλισμένη μέσω HTTPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του phpMyAdmin
Οπτική διαχείριση βάσεων δεδομένων
Περιηγηθείτε, αναζητήστε, επεξεργαστείτε και διαγράψτε εγγραφές σε βάσεις δεδομένων και πίνακες μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής web.
Επεξεργαστής ερωτημάτων SQL
Εκτέλεση ερωτημάτων με syntax highlighting, autocompletion και ένα visual query builder για σύνθετες λειτουργίες.
Εισαγωγή και εξαγωγή
Μεταφέρετε δεδομένα προς και από χρησιμοποιώντας SQL, CSV, XML, JSON και άλλες δημοφιλείς μορφές με διαμορφώσιμες επιλογές.
Διαχείριση προνομίων χρηστών
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε λογαριασμούς χρηστών βάσεων δεδομένων με λεπτομερή έλεγχο δικαιωμάτων σε όλους τους MySQL servers.
Υποστήριξη πολλαπλών server
Σύνδεση σε διαφορετικές παρουσίες MySQL και MariaDB από μία ενιαία εγκατάσταση phpMyAdmin χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυθαίρετου server.
Παρακολούθηση Server
Δείτε στατιστικά στοιχεία βάσης δεδομένων και πινάκων, παρακολουθήστε μετρήσεις κατάστασης server και ελέγξτε την απόδοση σε πραγματικό χρόνο.
Γιατί να τρέξω phpMyAdmin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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