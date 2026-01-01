Το Lounge είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος web-based IRC client που λειτουργεί ως μόνιμος IRC bouncer - παραμένοντας συνδεδεμένος σε δίκτυα 24/7 ώστε να μην χάνετε ποτέ μηνύματα. Αποθηκεύει πλήρες ιστορικό συνομιλιών και συγχρονίζει δείκτες ανάγνωσης σε όλες τις συσκευές σας μέσω μιας responsive διεπαφής προγράμματος περιήγησης.

Η αυτο-φιλοξενία του Lounge σε ένα VPS προσφέρει σε κάθε χρήστη μόνιμη παρουσία στο IRC χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή υπηρεσία BNC. Υποστηρίζει πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών, έλεγχο ταυτότητας SASL και LDAP, push notifications, link previews και ταυτόχρονες συνδέσεις σε πολλαπλά δίκτυα IRC.