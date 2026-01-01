Αναπτύξτε το The Lounge με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος, συνεχώς ενεργός IRC client που σας κρατάει συνδεδεμένους και αποθηκεύει το πλήρες ιστορικό μηνυμάτων σας σε όλες τις συσκευές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για The Lounge
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με The Lounge
Το Lounge είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος web-based IRC client που λειτουργεί ως μόνιμος IRC bouncer - παραμένοντας συνδεδεμένος σε δίκτυα 24/7 ώστε να μην χάνετε ποτέ μηνύματα. Αποθηκεύει πλήρες ιστορικό συνομιλιών και συγχρονίζει δείκτες ανάγνωσης σε όλες τις συσκευές σας μέσω μιας responsive διεπαφής προγράμματος περιήγησης.
Η αυτο-φιλοξενία του Lounge σε ένα VPS προσφέρει σε κάθε χρήστη μόνιμη παρουσία στο IRC χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή υπηρεσία BNC. Υποστηρίζει πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών, έλεγχο ταυτότητας SASL και LDAP, push notifications, link previews και ταυτόχρονες συνδέσεις σε πολλαπλά δίκτυα IRC.
Βασικά χαρακτηριστικά του The Lounge
Πάντα ενεργή σύνδεση
Το Lounge παραμένει συνδεδεμένο στα δίκτυα IRC 24/7 στο VPS σας, ώστε τα μηνύματα να μην χάνονται ποτέ ακόμα και όταν οι συσκευές σας είναι εκτός σύνδεσης.
Πλήρες ιστορικό μηνυμάτων
Όλα τα μηνύματα αποθηκεύονται στον server και συγχρονίζονται σε κάθε συσκευή, δίνοντάς σας πλήρες ιστορικό από οποιοδήποτε browser.
Πολυδικτυακή υποστήριξη
Συνδεθείτε σε πολλά δίκτυα IRC ταυτόχρονα με ξεχωριστούς λογαριασμούς για κάθε χρήστη στον server σας.
Ειδοποιήσεις push
Λάβετε push notifications σε κινητά και επιτραπέζιους υπολογιστές για αναφορές και απευθείας μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να έχετε ανοιχτή μια καρτέλα browser.
Γιατί να τρέξω The Lounge στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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