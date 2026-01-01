Αναπτύξτε το Wiki.js με ένα κλικ.
Σύγχρονη open-source πλατφόρμα wiki με επεξεργασία WYSIWYG, αναζήτηση πλήρους κειμένου, έλεγχο εκδόσεων και υποστήριξη multi-auth.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Wiki.js
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wiki.js
Το Wiki.js είναι μια σύγχρονη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα wiki βασισμένη σε Node.js και υποστηριζόμενη από PostgreSQL. Παρέχει έναν οπτικό επεξεργαστή WYSIWYG μαζί με υποστήριξη markdown, αναζήτηση πλήρους κειμένου, ιστορικό εκδόσεων για κάθε σελίδα και λεπτομερείς πολιτικές ελέγχου πρόσβασης — καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για προσωπικές βάσεις γνώσεων όσο και για εταιρική τεκμηρίωση.
Η αυτο-φιλοξενία του Wiki.js σε ένα VPS διατηρεί την τεκμηρίωση ιδιωτική και προσβάσιμη χωρίς συνδρομή SaaS. Ενσωματώνεται με LDAP, OAuth, SAML και δεκάδες εξωτερικούς παρόχους ελέγχου ταυτότητας, υποστηρίζει 40+ γλώσσες διεπαφής και προσφέρει backends αποθήκευσης βασισμένα σε modules, συμπεριλαμβανομένου του Git και της αποθήκευσης αντικειμένων στο cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wiki.js
Πλούσιες επιλογές επεξεργασίας
Γράψτε με έναν οπτικό επεξεργαστή WYSIWYG, απλό Markdown, ή έναν επεξεργαστή AsciiDoc ανάλογα με την προτίμηση και το επίπεδο δεξιοτήτων σας.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Βρείτε άμεσα οποιοδήποτε περιεχόμενο σε όλες τις σελίδες wiki με γρήγορη, ακριβή ευρετηρίαση πλήρους κειμένου, που υποστηρίζεται από το PostgreSQL backend.
Ιστορικό εκδόσεων
Κάθε επεξεργασία σελίδας διατηρείται σε εκδόσεις, επιτρέποντάς σας να συγκρίνετε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου και να επαναφέρετε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση περιεχομένου.
Έλεγχος πρόσβασης
Καθορίστε λεπτομερή δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής ανά σελίδα, ομάδα ή ενότητα για να ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλει ή να επεξεργαστεί κάθε μέρος του wiki.
Multi-auth ενσωμάτωση
Συνδεθείτε σε LDAP, OAuth 2.0, SAML, ή οποιονδήποτε από δεκάδες παρόχους κοινωνικής σύνδεσης για κεντρική πιστοποίηση χρηστών.
Γιατί να τρέξω Wiki.js στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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