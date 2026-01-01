Το Wiki.js είναι μια σύγχρονη, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα wiki βασισμένη σε Node.js και υποστηριζόμενη από PostgreSQL. Παρέχει έναν οπτικό επεξεργαστή WYSIWYG μαζί με υποστήριξη markdown, αναζήτηση πλήρους κειμένου, ιστορικό εκδόσεων για κάθε σελίδα και λεπτομερείς πολιτικές ελέγχου πρόσβασης — καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για προσωπικές βάσεις γνώσεων όσο και για εταιρική τεκμηρίωση.

Η αυτο-φιλοξενία του Wiki.js σε ένα VPS διατηρεί την τεκμηρίωση ιδιωτική και προσβάσιμη χωρίς συνδρομή SaaS. Ενσωματώνεται με LDAP, OAuth, SAML και δεκάδες εξωτερικούς παρόχους ελέγχου ταυτότητας, υποστηρίζει 40+ γλώσσες διεπαφής και προσφέρει backends αποθήκευσης βασισμένα σε modules, συμπεριλαμβανομένου του Git και της αποθήκευσης αντικειμένων στο cloud.