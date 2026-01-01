Αναπτύξτε το Cerbos με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source, language-agnostic υπηρεσία εξουσιοδότησης για τη σύνταξη context-aware πολιτικών ελέγχου πρόσβασης ως κώδικα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cerbos
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cerbos
Το Cerbos είναι ένα self-hosted σημείο λήψης αποφάσεων πολιτικής που αποσυνδέει τη λογική εξουσιοδότησης από τον κώδικα της εφαρμογής σας. Αντί να διασκορπίζετε τους ελέγχους αδειών σε διάφορες υπηρεσίες, ορίζετε πολιτικές πόρων και αρχών ως αρχεία YAML με έλεγχο εκδόσεων, και το Cerbos απαντά σε ερωτήματα εξουσιοδότησης μέσω ενός REST και gRPC API σε χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Η self-hosting εγκατάσταση του Cerbos στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε απόφαση εξουσιοδότησης και αρχείο καταγραφής ελέγχου εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας - καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν βλέπει ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποιους πόρους. Οι πολιτικές βρίσκονται δίπλα στον κώδικά σας, ενσωματώνονται με οποιαδήποτε γλώσσα μέσω των δημιουργημένων SDK clients και μπορούν να επαναφορτωθούν κατά την εκτέλεση χωρίς να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cerbos
Πολιτική ως code
Ορίστε κανόνες πρόσβασης σε αρχεία YAML με έλεγχο έκδοσης, με πλήρες ιστορικό Git, code review και επικύρωση CI/CD αντί για πίνακες βάσης δεδομένων κρυμμένους μέσα στην εφαρμογή σας.
Γλωσσικά ανεξάρτητο
Καλέστε το Cerbos μέσω REST ή gRPC από οποιαδήποτε γλώσσα με επίσημους clients SDK για Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby και Rust.
Αποφάσεις με επίγνωση του πλαισίου
Αξιολογήστε τα δικαιώματα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του χρήστη, του πόρου και του περιβάλλοντος — συμπεριλαμβανομένων των JWT claims — για να εκφράσετε λεπτομερείς κανόνες πέρα από τις στατικές αναθέσεις ρόλων.
Latency υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου
Οι πολιτικές μεταγλωττίζονται σε μια μηχανή αποφάσεων εντός μνήμης, έτσι οι έλεγχοι επιστρέφουν σε πολύ λιγότερο από ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου και κλιμακώνονται οριζόντια χωρίς πρόσβαση σε βάση δεδομένων.
Ενσωματωμένο αρχείο καταγραφής ελέγχου
Κάθε απόφαση εξουσιοδότησης μπορεί να καταγραφεί με πλήρες πλαίσιο αιτήματος και απόκρισης για αναφορές συμμόρφωσης και αποσφαλμάτωση πολιτικής εκ των υστέρων.
Γιατί να τρέχω Cerbos στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.