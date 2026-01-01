Το Cerbos είναι ένα self-hosted σημείο λήψης αποφάσεων πολιτικής που αποσυνδέει τη λογική εξουσιοδότησης από τον κώδικα της εφαρμογής σας. Αντί να διασκορπίζετε τους ελέγχους αδειών σε διάφορες υπηρεσίες, ορίζετε πολιτικές πόρων και αρχών ως αρχεία YAML με έλεγχο εκδόσεων, και το Cerbos απαντά σε ερωτήματα εξουσιοδότησης μέσω ενός REST και gRPC API σε χρόνους απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου.

Η self-hosting εγκατάσταση του Cerbos στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε απόφαση εξουσιοδότησης και αρχείο καταγραφής ελέγχου εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας - καμία υπηρεσία τρίτου μέρους δεν βλέπει ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε ποιους πόρους. Οι πολιτικές βρίσκονται δίπλα στον κώδικά σας, ενσωματώνονται με οποιαδήποτε γλώσσα μέσω των δημιουργημένων SDK clients και μπορούν να επαναφορτωθούν κατά την εκτέλεση χωρίς να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες σας.