Το MediaGo είναι ένα πρόγραμμα λήψης βίντεο ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης με δοκιμασμένες μηχανές όπως τα yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE και BBDown. Ανιχνεύει και αποθηκεύει ροές από λίστες αναπαραγωγής M3U8 και HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit και περισσότερους από χίλιους άλλους υποστηριζόμενους ιστότοπους, στη συνέχεια μετατρέπει το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε μορφή ή ποιότητα χωρίς ξεχωριστό βήμα ffmpeg.

Η εκτέλεση του MediaGo στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι λήψεις πραγματοποιούνται σε έναν γρήγορο, πάντα ενεργό server αντί για τον φορητό υπολογιστή σας, και τα αρχεία παραμένουν σε αποθηκευτικό χώρο που ελέγχετε εσείς. Μια συνοδευτική επέκταση προγράμματος περιήγησης και ένα HTTP API σάς επιτρέπουν να στέλνετε συνδέσμους από οποιαδήποτε συσκευή στην ίδια ουρά, με τη διαχείριση εργασιών, την πρόοδο και το ιστορικό να εμφανίζονται μέσω ενός καθαρού web dashboard.