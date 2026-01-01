Αναπτύξτε το MediaGo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted video sniffer και πρόγραμμα λήψης που συλλαμβάνει M3U8, HLS, YouTube, Bilibili, και 1000+ άλλους ιστότοπους.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MediaGo
Το MediaGo είναι ένα πρόγραμμα λήψης βίντεο ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει ένα UI βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης με δοκιμασμένες μηχανές όπως τα yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE και BBDown. Ανιχνεύει και αποθηκεύει ροές από λίστες αναπαραγωγής M3U8 και HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit και περισσότερους από χίλιους άλλους υποστηριζόμενους ιστότοπους, στη συνέχεια μετατρέπει το αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε μορφή ή ποιότητα χωρίς ξεχωριστό βήμα ffmpeg.
Η εκτέλεση του MediaGo στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι λήψεις πραγματοποιούνται σε έναν γρήγορο, πάντα ενεργό server αντί για τον φορητό υπολογιστή σας, και τα αρχεία παραμένουν σε αποθηκευτικό χώρο που ελέγχετε εσείς. Μια συνοδευτική επέκταση προγράμματος περιήγησης και ένα HTTP API σάς επιτρέπουν να στέλνετε συνδέσμους από οποιαδήποτε συσκευή στην ίδια ουρά, με τη διαχείριση εργασιών, την πρόοδο και το ιστορικό να εμφανίζονται μέσω ενός καθαρού web dashboard.
Βασικά χαρακτηριστικά του MediaGo
M3U8 και HLS ανιχνευτής
Εντοπίστε και κατεβάστε τμηματοποιημένες ροές από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ζωντανών καταγραφών χωρίς DRM και λιστών αναπαραγωγής κατά παραγγελία.
yt-dlp μηχανή
Η ενσωματωμένη υποστήριξη yt-dlp αντλεί βίντεο από το YouTube, το Twitter, το Instagram, το Reddit και πάνω από χίλιες άλλες υποστηριζόμενες ιστοσελίδες αμέσως.
Bilibili downloader
Η εγγενής ενσωμάτωση BBDown ανακτά βίντεο Bilibili, danmaku, υπότιτλους και κομμάτια ήχου υψηλής ποιότητας που δεν είναι διαθέσιμα στα περισσότερα γενικά προγράμματα λήψης.
Επέκταση προγράμματος περιήγησης
Επέκταση Companion για Chrome και Firefox εντοπίζει βίντεο σε οποιαδήποτε σελίδα και τα προσθέτει στην ουρά στον server σας με ένα μόνο κλικ.
Μετατροπή μορφής εντός εφαρμογής
Μετατρέψτε τις ολοκληρωμένες λήψεις σε άλλες μορφές ή ποιότητες με την ενσωματωμένη διοχέτευση ffmpeg χωρίς να φύγετε από το dashboard.
HTTP API και αυτοματοποίηση
Πλήρες REST API επιτρέπει σε scripts, βοηθούς AI και εργαλεία τρίτων να δημιουργούν εργασίες, να αναζητούν την πρόοδο και να διαχειρίζονται την ουρά λήψεων.
Γιατί να τρέξω MediaGo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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