Εγκαταστήστε το Tautulli με ένα κλικ.
Συνοδευτική εφαρμογή Monitoring και analytics για το Plex Media Server με λεπτομερή στατιστικά και προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tautulli
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tautulli
Το Tautulli είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής βασισμένο σε Python, φτιαγμένο ειδικά για το Plex Media Server. Καταγράφει κάθε συμβάν αναπαραγωγής — ποιος παρακολούθησε τι, πότε, σε τι ποιότητα και από ποια συσκευή — και παρουσιάζει τα δεδομένα σε πλούσια γραφήματα και πίνακες ιστορικού με δυνατότητα φιλτραρίσματος.
Η αυτο-φιλοξενία του Tautulli σε ένα VPS, παράλληλα ή ξεχωριστά από τον Plex server σας, σας παρέχει επίμονα στατιστικά στοιχεία και παράδοση ειδοποιήσεων μέσω Discord, Slack, Telegram και email, χωρίς να βασίζεστε στις υπηρεσίες cloud του Plex. Συνδέεται με οποιονδήποτε Plex server μέσω του δικτύου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tautulli
Ιστορικό αναπαραγωγής
Κάθε ροή καταγράφεται με τον χρήστη, τη συσκευή, την ποιότητα και τη διάρκεια, ώστε να έχετε ένα πλήρες αρχείο της δραστηριότητας του media server.
Προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις
Στείλτε ειδοποιήσεις για νέο περιεχόμενο, έναρξη ροών, transcodes ή συνδέσεις χρηστών μέσω Discord, Slack, Telegram, email και άλλων.
Πίνακας στατιστικών
Οπτικά γραφήματα δείχνουν ταυτόχρονες ροές, χρήση εύρους ζώνης, δημοφιλή μέσα και τη δραστηριότητα ανά χρήστη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Υποστήριξη newsletter
Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών δελτίων email που επισημαίνουν πρόσφατα προστιθέμενες ταινίες και επεισόδια στους χρήστες σας του Plex.
Γιατί να τρέξω Tautulli στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.