Το Tautulli είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης και καταγραφής βασισμένο σε Python, φτιαγμένο ειδικά για το Plex Media Server. Καταγράφει κάθε συμβάν αναπαραγωγής — ποιος παρακολούθησε τι, πότε, σε τι ποιότητα και από ποια συσκευή — και παρουσιάζει τα δεδομένα σε πλούσια γραφήματα και πίνακες ιστορικού με δυνατότητα φιλτραρίσματος.

Η αυτο-φιλοξενία του Tautulli σε ένα VPS, παράλληλα ή ξεχωριστά από τον Plex server σας, σας παρέχει επίμονα στατιστικά στοιχεία και παράδοση ειδοποιήσεων μέσω Discord, Slack, Telegram και email, χωρίς να βασίζεστε στις υπηρεσίες cloud του Plex. Συνδέεται με οποιονδήποτε Plex server μέσω του δικτύου.