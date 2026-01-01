Αναπτύξτε το WinterCMS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Δωρεάν, ανοιχτού κώδικα Laravel-based CMS με ένα καθαρό πίνακα διαχείρισης, σύστημα plugin και ισχυρή μηχανή theming.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WinterCMS
Το WinterCMS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, χτισμένο πάνω στο Laravel PHP framework. Αρχικά προήλθε από το OctoberCMS, συνδυάζει μια αρχιτεκτονική φιλική προς τους προγραμματιστές με ένα διαισθητικό backend που κάνει τη διαχείριση περιεχομένου απλή για μη τεχνικούς χρήστες. Το CMS διαθέτει έναν block-based editor, ένα ευέλικτο plugin ecosystem και ένα themeable front-end που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν και να συντηρούν εξελιγμένες ιστοσελίδες χωρίς να θυσιάζουν την code quality.
Το self-hosting του WinterCMS στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας, εξαλείφει τις χρεώσεις ανά site ή ανά χρήστη και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε κάθε επίπεδο του stack. Αυτό το template συνδυάζει το WinterCMS με μια αποκλειστική βάση δεδομένων MySQL 8 για αξιόπιστη, production-ready persistence από την πρώτη μέρα.
Βασικά χαρακτηριστικά του WinterCMS
Ίδρυμα Laravel
Βασισμένο στο Laravel PHP, το WinterCMS κληρονομεί ένα ώριμο routing, ORM και επίπεδο ασφαλείας που οι προγραμματιστές ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε τη λειτουργικότητα μέσω μιας πλούσιας αγοράς plugin και ενός απλού API που κάνει την κατασκευή προσαρμοσμένων plugin γρήγορη και εύκολη στη συντήρηση.
Theming engine
Σχεδιάστε πλήρως προσαρμοσμένες προσόψεις χρησιμοποιώντας πρότυπα Twig με στοιχεία CMS, τμήματα και διατάξεις - χωρίς να απαιτείται δέσμευση σε θέμα.
Καθαρό Admin Panel
Ένα εξελιγμένο backend, βασισμένο σε ρόλους, επιτρέπει στους συντάκτες περιεχομένου να διαχειρίζονται σελίδες, πολυμέσα και ρυθμίσεις χωρίς να χρειάζονται βοήθεια από προγραμματιστή.
Διαχειριστής μέσων
Η ενσωματωμένη διαχείριση αρχείων και εικόνων με εργαλεία μεταφόρτωσης, οργάνωσης και επεξεργασίας εντός κειμένου διατηρεί όλα τα στοιχεία σε ένα μέρος.
Γιατί να τρέξω WinterCMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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