Το WinterCMS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, χτισμένο πάνω στο Laravel PHP framework. Αρχικά προήλθε από το OctoberCMS, συνδυάζει μια αρχιτεκτονική φιλική προς τους προγραμματιστές με ένα διαισθητικό backend που κάνει τη διαχείριση περιεχομένου απλή για μη τεχνικούς χρήστες. Το CMS διαθέτει έναν block-based editor, ένα ευέλικτο plugin ecosystem και ένα themeable front-end που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν και να συντηρούν εξελιγμένες ιστοσελίδες χωρίς να θυσιάζουν την code quality.

Το self-hosting του WinterCMS στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο των δεδομένων σας, εξαλείφει τις χρεώσεις ανά site ή ανά χρήστη και σας επιτρέπει να προσαρμόσετε κάθε επίπεδο του stack. Αυτό το template συνδυάζει το WinterCMS με μια αποκλειστική βάση δεδομένων MySQL 8 για αξιόπιστη, production-ready persistence από την πρώτη μέρα.