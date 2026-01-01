Αναπτύξτε το Eclipse Mosquitto με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς MQTT broker ανοιχτού κώδικα για τη σύνδεση IoT devices, αισθητήρων και εφαρμογών με publish/subscribe messaging.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Eclipse Mosquitto
Το Eclipse Mosquitto είναι η αναφορά open-source υλοποίηση του πρωτοκόλλου MQTT, υποστηρίζοντας τις εκδόσεις 5.0, 3.1.1 και 3.1. Το ελάχιστο δυαδικό overhead του MQTT και το μοντέλο publish/subscribe το καθιστούν την τυπική επιλογή για δίκτυα αισθητήρων IoT, κόμβους οικιακού αυτοματισμού και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου το εύρος ζώνης και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχουν σημασία. Το Mosquitto αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα παραγωγής που κυμαίνονται από μεμονωμένες οικιακές εγκαταστάσεις Raspberry Pi έως μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές αναπτύξεις IoT.
Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Mosquitto με ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης από προεπιλογή και μόνιμη αποθήκευση για δεδομένα μηνυμάτων και διαμόρφωση. Η αυτο-φιλοξενία σας παρέχει απεριόριστες συνδέσεις και μηνύματα χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή, πλήρη έλεγχο στις λίστες ελέγχου πρόσβασης και σταθερή παράδοση χαμηλής καθυστέρησης που οι κοινόχρηστοι cloud brokers δεν μπορούν να εγγυηθούν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Eclipse Mosquitto
Υποστήριξη πρωτοκόλλου MQTT
Υποστηρίζει εκδόσεις MQTT 5.0, 3.1.1 και 3.1, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με το πλήρες φάσμα συσκευών IoT, βιβλιοθηκών και εργαλείων πελάτη.
Έλεγχος ταυτότητας κωδικού πρόσβασης
Η προδιαμορφωμένη αυθεντικοποίηση βάσει κωδικού πρόσβασης αποκλείει μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις από τη στιγμή που ξεκινά ο broker, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ρύθμιση.
Διατήρηση μηνύματος
Τα διατηρούμενα μηνύματα και οι εγγυήσεις παράδοσης QoS επιβιώνουν από τις επανεκκινήσεις του broker, διασφαλίζοντας ότι οι συσκευές που επανασυνδέονται μετά από διακοπή λειτουργίας λαμβάνουν τις χαμένες ενημερώσεις.
Θέμα ελέγχου πρόσβασης
Οι κανόνες ACL περιορίζουν ποιους πελάτες μπορούν να δημοσιεύουν ή να εγγράφονται σε συγκεκριμένα θέματα, επιτρέποντας λεπτομερείς διαμορφώσεις multi-tenant broker.
Κρυπτογράφηση TLS
Η εγγενής υποστήριξη TLS/SSL κρυπτογραφεί όλες τις συνδέσεις των πελατών, προστατεύοντας τα δεδομένα αισθητήρων και τις εντολές ελέγχου κατά τη μεταφορά μέσω μη αξιόπιστων δικτύων.
Γιατί να τρέξω Eclipse Mosquitto στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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