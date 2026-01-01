Το Eclipse Mosquitto είναι η αναφορά open-source υλοποίηση του πρωτοκόλλου MQTT, υποστηρίζοντας τις εκδόσεις 5.0, 3.1.1 και 3.1. Το ελάχιστο δυαδικό overhead του MQTT και το μοντέλο publish/subscribe το καθιστούν την τυπική επιλογή για δίκτυα αισθητήρων IoT, κόμβους οικιακού αυτοματισμού και οποιαδήποτε εφαρμογή όπου το εύρος ζώνης και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχουν σημασία. Το Mosquitto αναπτύσσεται σε περιβάλλοντα παραγωγής που κυμαίνονται από μεμονωμένες οικιακές εγκαταστάσεις Raspberry Pi έως μεγάλης κλίμακας βιομηχανικές αναπτύξεις IoT.

Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το Mosquitto με ενεργοποιημένο τον έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης από προεπιλογή και μόνιμη αποθήκευση για δεδομένα μηνυμάτων και διαμόρφωση. Η αυτο-φιλοξενία σας παρέχει απεριόριστες συνδέσεις και μηνύματα χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή, πλήρη έλεγχο στις λίστες ελέγχου πρόσβασης και σταθερή παράδοση χαμηλής καθυστέρησης που οι κοινόχρηστοι cloud brokers δεν μπορούν να εγγυηθούν.