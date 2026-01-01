Το Hoppscotch είναι μια σύγχρονη, ελαφριά πλατφόρμα ανάπτυξης και δοκιμής API που καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του API — από τη δημιουργία και δοκιμή αιτημάτων έως την τεκμηρίωση και κοινή χρήση συλλογών με την ομάδα σας. Υποστηρίζει REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events και WebRTC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, με μεταβλητές περιβάλλοντος, σενάρια προ-αιτήματος και προηγμένες επιλογές ελέγχου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του OAuth 2.0.

Η αυτο-φιλοξενία του Hoppscotch στο VPS σας διατηρεί όλα τα κλειδιά API, τα φορτία αιτημάτων και τα δεδομένα του χώρου εργασίας της ομάδας εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας, εξαλείφοντας τις ανησυχίες περί απορρήτου δεδομένων των cloud-based πελατών API, ενώ καταργεί το κόστος συνδρομής ανά θέση καθώς η ομάδα σας μεγαλώνει.