Αναπτύξτε το Vikunja με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος open-source διαχειριστής εργασιών με προβολές λίστας, Kanban, Gantt και πίνακα, καθώς και συνεργασία ομάδας και συγχρονισμό CalDAV.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Vikunja
Το Vikunja είναι μια εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και έργων self-hosted που υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες προβολής, συμπεριλαμβανομένων λίστας, Kanban board, Gantt chart και πίνακα. Παρέχει ιεραρχική οργάνωση έργων, αναθέσεις εργασιών, ημερομηνίες λήξης, υπενθυμίσεις, ετικέτες και συνημμένα αρχεία για πλήρη διαχείριση εργασιών σε ένα εργαλείο.
Το self-hosting του Vikunja σε ένα VPS διατηρεί όλες τις εργασίες και τα δεδομένα του έργου σας ιδιωτικά χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη. Ο συγχρονισμός CalDAV μεταφέρει τις εργασίες σε εφαρμογές ημερολογίου, μια mobile-responsive διεπαφή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή, και η κοινή χρήση ομάδας με δικαιώματα βάσει ρόλων υποστηρίζει τόσο την προσωπική όσο και τη συνεργατική χρήση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Vikunja
Πολλαπλές λειτουργίες προβολής
Εναλλάξτε μεταξύ προβολής λίστας, Kanban board, χρονοδιαγράμματος Gantt και προβολής πίνακα για να εργάζεστε με εργασίες στη μορφή που προτιμάτε.
Συνεργασία ομάδας
Μοιραστείτε έργα με συνεργάτες χρησιμοποιώντας δικαιώματα βάσει ρόλων για προβολή, επεξεργασία και ανάθεση εργασιών.
CalDAV συγχρονισμός
Συγχρονίστε εργασίες και προθεσμίες σε οποιαδήποτε εφαρμογή ημερολογίου που υποστηρίζει CalDAV, συμπεριλαμβανομένων των Apple Calendar και Thunderbird.
Υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις
Ορίστε υπενθυμίσεις εργασιών με email ή ειδοποιήσεις push για να παραμένετε ενήμεροι για τις προθεσμίες χωρίς να ελέγχετε την εφαρμογή μη αυτόματα.
Ιεραρχικά έργα
Οργανώστε την εργασία σε ένθετα έργα και υποέργα για να αντικατοπτρίζει σύνθετες ομαδικές ή οργανωτικές δομές.
Γιατί να τρέξω Vikunja στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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