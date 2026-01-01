Το Vikunja είναι μια εφαρμογή διαχείρισης εργασιών και έργων self-hosted που υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες προβολής, συμπεριλαμβανομένων λίστας, Kanban board, Gantt chart και πίνακα. Παρέχει ιεραρχική οργάνωση έργων, αναθέσεις εργασιών, ημερομηνίες λήξης, υπενθυμίσεις, ετικέτες και συνημμένα αρχεία για πλήρη διαχείριση εργασιών σε ένα εργαλείο.

Το self-hosting του Vikunja σε ένα VPS διατηρεί όλες τις εργασίες και τα δεδομένα του έργου σας ιδιωτικά χωρίς χρεώσεις συνδρομής ανά χρήστη. Ο συγχρονισμός CalDAV μεταφέρει τις εργασίες σε εφαρμογές ημερολογίου, μια mobile-responsive διεπαφή λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή, και η κοινή χρήση ομάδας με δικαιώματα βάσει ρόλων υποστηρίζει τόσο την προσωπική όσο και τη συνεργατική χρήση.