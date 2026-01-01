Αναπτύξτε Apache Zeppelin με εγκατάσταση ενός κλικ.
Web-based notebook για διαδραστική ανάλυση δεδομένων με Spark, SQL, Scala, Python και R σε έναν συνεργατικό χώρο εργασίας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Zeppelin
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Zeppelin
Το Apache Zeppelin είναι ένα open-source web notebook, σχεδιασμένο για διαδραστική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε μηχανές όπως τα Apache Spark, Flink και Hive. Σε αντίθεση με τα notebooks μίας γλώσσας, το Zeppelin χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική διερμηνέα με δυνατότητα προσθήκης (pluggable interpreter architecture) που επιτρέπει σε ένα μόνο σημείωμα να συνδυάζει παραγράφους Scala, SQL, Python, R και shell με κοινά δεδομένα, με τα αποτελέσματα να μεταβιβάζονται μεταξύ γλωσσών μέσω μιας ενσωματωμένης μορφής πίνακα.
Η αυτο-φιλοξενία του Zeppelin σε ένα VPS διατηρεί τα notebooks, τις συνδέσεις συνόλων δεδομένων και τα διαπιστευτήρια διερμηνέα μέσα στο δικό σας περιβάλλον, καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη των διαχειριζόμενων υπηρεσιών notebook και σας δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης του Spark, της μνήμης JVM και της διαχείρισης εξαρτήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Zeppelin
Πολύγλωσσες παράγραφοι
Συνδυάστε Scala, SQL, Python, R, Markdown και shell μέσα σε μία μόνο σημείωση χρησιμοποιώντας διερμηνείς Zeppelin, με τα αποτελέσματα να μοιράζονται μεταξύ των γλωσσών.
Εγγενής ενσωμάτωση Spark
Συνδεθείτε στο Apache Spark άμεσα για κατανεμημένη επεξεργασία δεδομένων, machine learning και φόρτους εργασίας streaming χωρίς χειροκίνητη ρύθμιση.
Ενσωματωμένες οπτικοποιήσεις
Μετατρέψτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα SQL ή DataFrame σε ραβδογράμματα, γραμμικά, κυκλικά, διαγράμματα διασποράς ή συγκεντρωτικά διαγράμματα, με μηδενικό κώδικα σχεδίασης και δυναμικές εισόδους φόρμας.
Οικοσύστημα διερμηνευτή
Εκτελέστε ερωτήματα σε βάσεις δεδομένων JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch και πολλά άλλα συστήματα μέσω επεκτάσιμων διερμηνέων διαμορφωμένων ανά σημείωση.
Συνεργατικά σημειωματάρια
Μοιραστείτε ζωντανές σημειώσεις μέσω URL, ενσωματώστε τις σε dashboards, και προγραμματίστε τις με τον ενσωματωμένο cron runner για αυτοματοποιημένη αναφορά.
Γιατί να τρέχω Apache Zeppelin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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