Το Apache Zeppelin είναι ένα open-source web notebook, σχεδιασμένο για διαδραστική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε μηχανές όπως τα Apache Spark, Flink και Hive. Σε αντίθεση με τα notebooks μίας γλώσσας, το Zeppelin χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική διερμηνέα με δυνατότητα προσθήκης (pluggable interpreter architecture) που επιτρέπει σε ένα μόνο σημείωμα να συνδυάζει παραγράφους Scala, SQL, Python, R και shell με κοινά δεδομένα, με τα αποτελέσματα να μεταβιβάζονται μεταξύ γλωσσών μέσω μιας ενσωματωμένης μορφής πίνακα.

Η αυτο-φιλοξενία του Zeppelin σε ένα VPS διατηρεί τα notebooks, τις συνδέσεις συνόλων δεδομένων και τα διαπιστευτήρια διερμηνέα μέσα στο δικό σας περιβάλλον, καταργεί την τιμολόγηση ανά χρήστη των διαχειριζόμενων υπηρεσιών notebook και σας δίνει πλήρη έλεγχο της διαμόρφωσης του Spark, της μνήμης JVM και της διαχείρισης εξαρτήσεων.