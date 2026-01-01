Αναπτύξτε το SoulSync με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτοματοποιημένη πλατφόρμα ανακάλυψης μουσικής και διαχείρισης συλλογής που γεφυρώνει υπηρεσίες streaming με την self-hosted βιβλιοθήκη σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SoulSync
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SoulSync
Το SoulSync είναι μια έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης μουσικής που συνδέει τους λογαριασμούς streaming σας — Spotify, Tidal, Qobuz και Deezer — με την αυτο-φιλοξενούμενη μουσική βιβλιοθήκη σας. Αντικατοπτρίζει αυτόματα λίστες αναπαραγωγής, παρακολουθεί καλλιτέχνες για νέες κυκλοφορίες, εμπλουτίζει τα metadata μέσω δέκα παράλληλων εργασιών παρασκηνίου και οργανώνει τα ληφθέντα αρχεία χρησιμοποιώντας τις προτιμώμενες συμβάσεις ονοματοδοσίας σας.
Σε αντίθεση με τους παθητικούς διακομιστές πολυμέσων, το SoulSync διαχειρίζεται ενεργά τη συλλογή σας: δημιουργεί εξατομικευμένες λίστες ανακάλυψης, συγχρονίζει το ιστορικό ακρόασης και ενσωματώνεται με Plex, Jellyfin ή Navidrome για να διατηρεί την τοπική σας βιβλιοθήκη σε συγχρονισμό με τα γούστα σας στο streaming. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα δεδομένα ακρόασης σας ιδιωτικά και τη συλλογή σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του SoulSync
Συγχρονισμός υπηρεσίας streaming
Αντικατοπτρισμός λιστών αναπαραγωγής από το Spotify, το Tidal, το Qobuz και το Deezer απευθείας στην τοπική σας μουσική βιβλιοθήκη με αυτόματες ενημερώσεις.
Παρακολούθηση κυκλοφοριών καλλιτέχνη
Παρακολουθήστε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και κατεβάστε αυτόματα νέες κυκλοφορίες μόλις εμφανιστούν σε συνδεδεμένες πλατφόρμες streaming.
Εμπλουτισμός μεταδεδομένων
Δέκα παράλληλες διεργασίες παρασκηνίου ανακτούν εξώφυλλα, στίχους και ετικέτες από το MusicBrainz, το Spotify, το Genius και το LRClib για να διατηρούν τη συλλογή σας καλά οργανωμένη.
Ενσωμάτωση Media server
Συνδεθείτε με το Plex, το Jellyfin ή το Navidrome ώστε η τοπική βιβλιοθήκη να παραμένει συγχρονισμένη με το ιστορικό streaming και τις playlists.
Λίστες αναπαραγωγής ανακάλυψης
Δημιουργούνται εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής — Release Radar, Discovery Weekly, και μίξεις δεκαετιών ή ειδών — με βάση τις ακουστικές σας συνήθειες.
Γιατί να τρέξω SoulSync στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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