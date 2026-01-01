Το SoulSync είναι μια έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης μουσικής που συνδέει τους λογαριασμούς streaming σας — Spotify, Tidal, Qobuz και Deezer — με την αυτο-φιλοξενούμενη μουσική βιβλιοθήκη σας. Αντικατοπτρίζει αυτόματα λίστες αναπαραγωγής, παρακολουθεί καλλιτέχνες για νέες κυκλοφορίες, εμπλουτίζει τα metadata μέσω δέκα παράλληλων εργασιών παρασκηνίου και οργανώνει τα ληφθέντα αρχεία χρησιμοποιώντας τις προτιμώμενες συμβάσεις ονοματοδοσίας σας.

Σε αντίθεση με τους παθητικούς διακομιστές πολυμέσων, το SoulSync διαχειρίζεται ενεργά τη συλλογή σας: δημιουργεί εξατομικευμένες λίστες ανακάλυψης, συγχρονίζει το ιστορικό ακρόασης και ενσωματώνεται με Plex, Jellyfin ή Navidrome για να διατηρεί την τοπική σας βιβλιοθήκη σε συγχρονισμό με τα γούστα σας στο streaming. Η αυτο-φιλοξενία διατηρεί τα δεδομένα ακρόασης σας ιδιωτικά και τη συλλογή σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας.