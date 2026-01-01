Αναπτύξτε το MongoDB 4 με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ευέλικτη, προσανατολισμένη σε έγγραφα βάση δεδομένων NoSQL για σύγχρονες εφαρμογές με δυναμικά σχήματα και ισχυρή αναζήτηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MongoDB 4
Το MongoDB είναι μια κορυφαία βάση δεδομένων εγγράφων ανοιχτού κώδικα που αποθηκεύει δεδομένα σε ευέλικτα έγγραφα τύπου JSON αντί για άκαμπτους σχεσιακούς πίνακες. Η έκδοση 4.4 προσφέρει μια πλατφόρμα έτοιμη για παραγωγή με συναλλαγές πολλαπλών εγγράφων ACID, ένα ισχυρό aggregation framework και οριζόντια επεκτασιμότητα μέσω sharding. Το δυναμικό του schema επιτρέπει στις δομές δεδομένων των εφαρμογών να εξελίσσονται χωρίς περίπλοκες μεταβάσεις, καθιστώντας το μια φυσική επιλογή για σύγχρονες ροές εργασίας ανάπτυξης.
Η εκτέλεση του MongoDB στο δικό σας VPS σάς προσφέρει αποκλειστική απόδοση I/O, πλήρη έλεγχο διαμόρφωσης και προβλέψιμο κόστος σε σύγκριση με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες βάσεων δεδομένων cloud. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή μνήμης, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και να συνδέσετε οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους εγγενείς drivers που είναι διαθέσιμοι για κάθε κύρια γλώσσα προγραμματισμού.
Βασικά χαρακτηριστικά του MongoDB 4
Μοντέλο Δεδομένων Εγγράφου
Αποθηκεύστε ιεραρχικά, ένθετα δεδομένα σε μεμονωμένα έγγραφα αντί να τα διασκορπίζετε σε πολλαπλούς ενωμένους πίνακες, απλοποιώντας τον κώδικα εφαρμογών και τα ερωτήματα.
ACID συναλλαγές
Οι συναλλαγές ACID πολλών εγγράφων εγγυώνται τη συνέπεια των δεδομένων σε όλες τις συλλογές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις αξιοπιστίας των οικονομικών και κρίσιμων επιχειρηματικών δεδομένων.
Πλαίσιο συγκέντρωσης
Ισχυρές διαδικασίες συγκέντρωσης βασισμένες σε pipeline επεξεργάζονται και μετασχηματίζουν δεδομένα server-side, επιτρέποντας σύνθετα analytics χωρίς να μετακινούν δεδομένα σε ξεχωριστό σύστημα.
Οριζόντια Κλιμάκωση
Το ενσωματωμένο sharding κατανέμει αυτόματα τα δεδομένα σε πολλούς κόμβους, κλιμακώνοντας το write throughput και τον αποθηκευτικό χώρο καθώς τα δεδομένα σας αυξάνονται.
Πλούσια Query Language
Υποστηρίζει full-text search, geospatial queries, και σύνθετο φιλτράρισμα με secondary indexes βελτιστοποιημένα για κάθε access pattern.
Γιατί να τρέξω MongoDB 4 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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