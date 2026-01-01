Το MongoDB είναι μια κορυφαία βάση δεδομένων εγγράφων ανοιχτού κώδικα που αποθηκεύει δεδομένα σε ευέλικτα έγγραφα τύπου JSON αντί για άκαμπτους σχεσιακούς πίνακες. Η έκδοση 4.4 προσφέρει μια πλατφόρμα έτοιμη για παραγωγή με συναλλαγές πολλαπλών εγγράφων ACID, ένα ισχυρό aggregation framework και οριζόντια επεκτασιμότητα μέσω sharding. Το δυναμικό του schema επιτρέπει στις δομές δεδομένων των εφαρμογών να εξελίσσονται χωρίς περίπλοκες μεταβάσεις, καθιστώντας το μια φυσική επιλογή για σύγχρονες ροές εργασίας ανάπτυξης.

Η εκτέλεση του MongoDB στο δικό σας VPS σάς προσφέρει αποκλειστική απόδοση I/O, πλήρη έλεγχο διαμόρφωσης και προβλέψιμο κόστος σε σύγκριση με τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες βάσεων δεδομένων cloud. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή μνήμης, να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες στρατηγικές αντιγράφων ασφαλείας και να συνδέσετε οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους εγγενείς drivers που είναι διαθέσιμοι για κάθε κύρια γλώσσα προγραμματισμού.