Το Faraday είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθειών εταιρικού επιπέδου που παρέχει στις ομάδες ασφαλείας έναν ενιαίο χώρο εργασίας για να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αποκαθιστούν ευπάθειες σε ολόκληρη την υποδομή τους. Ενσωματώνεται με πάνω από 80 εργαλεία ασφαλείας, εισάγοντας και ομαλοποιώντας αυτόματα δεδομένα σάρωσης από διάφορους σαρωτές και πλαίσια δοκιμών, ώστε οι ομάδες να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάλυση αντί για τη χειροκίνητη διαχείριση δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Faraday στο VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα ευρήματα ασφαλείας και τα ίχνη ελέγχου παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας - πληρώντας αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τη διαχείριση δεδομένων ευπαθειών, παρέχοντας παράλληλα εταιρικές δυνατότητες χωρίς τα επαναλαμβανόμενα κόστη των cloud-based πλατφορμών.