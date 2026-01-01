Αναπτύξτε το Faraday με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθειών ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει τα ευρήματα ασφαλείας και εξορθολογίζει την αποκατάσταση για τις ομάδες ασφαλείας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Faraday
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Faraday
Το Faraday είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθειών εταιρικού επιπέδου που παρέχει στις ομάδες ασφαλείας έναν ενιαίο χώρο εργασίας για να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αποκαθιστούν ευπάθειες σε ολόκληρη την υποδομή τους. Ενσωματώνεται με πάνω από 80 εργαλεία ασφαλείας, εισάγοντας και ομαλοποιώντας αυτόματα δεδομένα σάρωσης από διάφορους σαρωτές και πλαίσια δοκιμών, ώστε οι ομάδες να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάλυση αντί για τη χειροκίνητη διαχείριση δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Faraday στο VPS σας διασφαλίζει ότι τα ευαίσθητα ευρήματα ασφαλείας και τα ίχνη ελέγχου παραμένουν υπό τον πλήρη έλεγχό σας - πληρώντας αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης για τη διαχείριση δεδομένων ευπαθειών, παρέχοντας παράλληλα εταιρικές δυνατότητες χωρίς τα επαναλαμβανόμενα κόστη των cloud-based πλατφορμών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Faraday
80+ Ενσωματώσεις Εργαλείων
Εισάγει αυτόματα και ομαλοποιεί δεδομένα ευπάθειας από σαρωτές βιομηχανικών προτύπων και πλαίσια δοκιμών, εξαλείφοντας τη μη αυτόματη συγκέντρωση δεδομένων.
Ομαδική συνεργασία
Οι πολυχρηστικοί χώροι εργασίας με έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων επιτρέπουν στις ομάδες ασφαλείας να συνεργάζονται σε αξιολογήσεις και να παρακολουθούν την ευθύνη αποκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.
Προτεραιοποίηση κινδύνων
Η ενσωματωμένη μηχανή βαθμολόγησης κινδύνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων βοηθά τις ομάδες να εστιάσουν τις προσπάθειες αποκατάστασης στις ευπάθειες που αποτελούν τη μεγαλύτερη πραγματική απειλή.
Αναφορές Συμμόρφωσης
Προσαρμοσμένα πρότυπα αναφορών και ίχνη ελέγχου βοηθούν τους υπεύθυνους συμμόρφωσης να επιδεικνύουν βελτιώσεις στη στάση ασφαλείας και να ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις.
RESTful API
Ένα πλήρες REST API επιτρέπει την ενσωμάτωση με CI/CD pipelines και εργαλεία SIEM, επιτρέποντας στις ομάδες DevSecOps να αυτοματοποιήσουν την παρακολούθηση ευπαθειών σε όλο το SDLC.
Γιατί να τρέξω Faraday στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.