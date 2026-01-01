Αναπτύξτε το Autobase με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα Database-as-a-Service ανοιχτού κώδικα για την αυτοματοποίηση της παροχής και διαχείρισης συστάδων PostgreSQL.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Autobase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Autobase
Το Autobase είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για υπηρεσίες βάσεων δεδομένων cloud, όπως το Amazon RDS και το Google Cloud SQL, παρέχοντας αυτοματοποιημένη παροχή συμπλεγμάτων PostgreSQL, διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας και κεντρική διαχείριση μέσω μιας διαισθητικής κονσόλας web. Με πάνω από 4.000 GitHub stars, σας επιτρέπει να παρέχετε συμπλέγματα PostgreSQL έτοιμα για παραγωγή με αυτοματοποιημένο failover, προγραμματισμένα backups και ανάκτηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο χωρίς να χρειάζεται να κατακτήσετε πολύπλοκη διαμόρφωση HA χειροκίνητα.
Η αυτο-φιλοξενία του Autobase εξαλείφει το επαναλαμβανόμενο ωριαίο κόστος των υπηρεσιών βάσεων δεδομένων cloud, διατηρώντας την υποδομή της βάσης δεδομένων σας και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Το ενσωματωμένο DBDesk Studio παρέχει άμεση πρόσβαση SQL και εξερεύνηση σχήματος, και το REST API επιτρέπει πλήρη προγραμματική διαχείριση - προσφέροντάς σας την ευκολία μιας managed-database στην δική σας υποδομή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Autobase
Διαμόρφωση συστάδας με ένα κλικ
Δημιουργήστε πλήρως διαμορφωμένες, υψηλής διαθεσιμότητας συστάδες PostgreSQL μέσω της web κονσόλας, χωρίς να γράφετε χειροκίνητα αρχεία διαμόρφωσης HA ή Ansible playbooks.
Αυτοματοποιημένο failover
Το ενσωματωμένο failover ανιχνεύει πρωτεύουσες αστοχίες και προάγει αυτόματα ένα αντίγραφο, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας για φόρτους εργασίας παραγωγής χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Ολοκληρωμένο στούντιο SQL
Το DBDesk Studio περιλαμβάνεται μαζί με την κονσόλα, παρέχοντας περιήγηση σχήματος, εκτέλεση ερωτημάτων και εξερεύνηση δεδομένων χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος-πελάτη βάσης δεδομένων.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση
Προγραμματίστε αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε συστάδες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, προστατεύοντας από απώλεια δεδομένων λόγω τυχαίων διαγραφών ή σφαλμάτων εφαρμογών.
REST API αυτοματοποίηση
Κάθε ενέργεια διαχείρισης είναι διαθέσιμη μέσω ενός REST API, επιτρέποντας την ενσωμάτωση με CI/CD pipelines, εργαλεία infrastructure-as-code και προσαρμοσμένα σενάρια αυτοματισμού.
Γιατί να τρέχω Autobase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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