Το Autobase είναι μια εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα για υπηρεσίες βάσεων δεδομένων cloud, όπως το Amazon RDS και το Google Cloud SQL, παρέχοντας αυτοματοποιημένη παροχή συμπλεγμάτων PostgreSQL, διαμόρφωση υψηλής διαθεσιμότητας και κεντρική διαχείριση μέσω μιας διαισθητικής κονσόλας web. Με πάνω από 4.000 GitHub stars, σας επιτρέπει να παρέχετε συμπλέγματα PostgreSQL έτοιμα για παραγωγή με αυτοματοποιημένο failover, προγραμματισμένα backups και ανάκτηση σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο χωρίς να χρειάζεται να κατακτήσετε πολύπλοκη διαμόρφωση HA χειροκίνητα.

Η αυτο-φιλοξενία του Autobase εξαλείφει το επαναλαμβανόμενο ωριαίο κόστος των υπηρεσιών βάσεων δεδομένων cloud, διατηρώντας την υποδομή της βάσης δεδομένων σας και όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Το ενσωματωμένο DBDesk Studio παρέχει άμεση πρόσβαση SQL και εξερεύνηση σχήματος, και το REST API επιτρέπει πλήρη προγραμματική διαχείριση - προσφέροντάς σας την ευκολία μιας managed-database στην δική σας υποδομή.