Ο Technitium DNS Server είναι ένας πλήρως open-source DNS server που λειτουργεί τόσο ως authoritative nameserver για τα δικά σας domains όσο και ως recursive resolver για τους clients του δικτύου. Υποστηρίζει DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS και DNS-over-QUIC — προστατεύοντας τα DNS queries από την παρακολούθηση του ISP και την υποκλοπή man-in-the-middle χωρίς να απαιτούνται third-party resolvers.

Πέρα από την τυπική ανάλυση, το Technitium περιλαμβάνει αποκλεισμό διαφημίσεων και malware σε όλο το δίκτυο μέσω διαμορφώσιμων blocklist URLs, επικύρωση DNSSEC και υπογραφή ζώνης, έναν ενσωματωμένο DHCP server, multi-server clustering, και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων με two-factor authentication. Το self-hosting σάς παρέχει πλήρη ορατότητα σε κάθε DNS query στο δίκτυό σας, χωρίς κανένας εξωτερικός πάροχος να βλέπει την κίνησή σας.