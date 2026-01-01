Έκπτωση έως 69% για Technitium DNS Server

Ανάπτυξη Technitium DNS Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.

DNS server ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένο ad blocking, κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα DNS και μια πλήρως εξοπλισμένη κονσόλα διαχείρισης web.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Ανάπτυξη Technitium DNS Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Technitium DNS Server

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Technitium DNS Server

Ο Technitium DNS Server είναι ένας πλήρως open-source DNS server που λειτουργεί τόσο ως authoritative nameserver για τα δικά σας domains όσο και ως recursive resolver για τους clients του δικτύου. Υποστηρίζει DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS και DNS-over-QUIC — προστατεύοντας τα DNS queries από την παρακολούθηση του ISP και την υποκλοπή man-in-the-middle χωρίς να απαιτούνται third-party resolvers.

Πέρα από την τυπική ανάλυση, το Technitium περιλαμβάνει αποκλεισμό διαφημίσεων και malware σε όλο το δίκτυο μέσω διαμορφώσιμων blocklist URLs, επικύρωση DNSSEC και υπογραφή ζώνης, έναν ενσωματωμένο DHCP server, multi-server clustering, και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων με two-factor authentication. Το self-hosting σάς παρέχει πλήρη ορατότητα σε κάθε DNS query στο δίκτυό σας, χωρίς κανένας εξωτερικός πάροχος να βλέπει την κίνησή σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Technitium DNS Server

Αποκλεισμός διαφημίσεων σε όλο το δίκτυο

Αποκλείστε διαφημίσεις, ιχνηλάτες και τομείς malware σε κάθε συσκευή στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας διαμορφώσιμα blocklist URLs - δεν απαιτείται λογισμικό client σε μεμονωμένες συσκευές.

Κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα DNS

Υποστηρίζει DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS και DNS-over-QUIC για την αποτροπή υποκλοπής και διατηρεί τα ερωτήματα DNS ιδιωτικά από τους ISPs και τους υποκλοπείς δικτύου.

Εξουσιοδοτημένο DNS hosting

Φιλοξενήστε τις δικές σας ζώνες DNS με υπογραφή DNSSEC χρησιμοποιώντας RSA, ECDSA, ή EdDSA — εξαλείφοντας την εξάρτηση από nameservers τρίτων για τα εσωτερικά ή δημόσια domains σας.

Ανάλυση υψηλής απόδοσης

Η αρχιτεκτονική Async IO χειρίζεται πάνω από 100.000 αιτήματα DNS ανά δευτερόλεπτο με επίμονη caching, prefetching και υποστήριξη serve-stale για μέγιστη διαθεσιμότητα.

Ομαδοποίηση πολλών server

Διαχειρίζεστε και αναπαράγετε ζώνες σε πολλαπλές περιπτώσεις DNS server από μία ενιαία web console για πλεονασμό και κατανεμημένες αναπτύξεις.

Γιατί να τρέξω Technitium DNS Server στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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