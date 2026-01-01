Ανάπτυξη Technitium DNS Server με εγκατάσταση με ένα κλικ.
DNS server ανοιχτού κώδικα με ενσωματωμένο ad blocking, κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα DNS και μια πλήρως εξοπλισμένη κονσόλα διαχείρισης web.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Technitium DNS Server
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Technitium DNS Server
Ο Technitium DNS Server είναι ένας πλήρως open-source DNS server που λειτουργεί τόσο ως authoritative nameserver για τα δικά σας domains όσο και ως recursive resolver για τους clients του δικτύου. Υποστηρίζει DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS και DNS-over-QUIC — προστατεύοντας τα DNS queries από την παρακολούθηση του ISP και την υποκλοπή man-in-the-middle χωρίς να απαιτούνται third-party resolvers.
Πέρα από την τυπική ανάλυση, το Technitium περιλαμβάνει αποκλεισμό διαφημίσεων και malware σε όλο το δίκτυο μέσω διαμορφώσιμων blocklist URLs, επικύρωση DNSSEC και υπογραφή ζώνης, έναν ενσωματωμένο DHCP server, multi-server clustering, και έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων με two-factor authentication. Το self-hosting σάς παρέχει πλήρη ορατότητα σε κάθε DNS query στο δίκτυό σας, χωρίς κανένας εξωτερικός πάροχος να βλέπει την κίνησή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Technitium DNS Server
Αποκλεισμός διαφημίσεων σε όλο το δίκτυο
Αποκλείστε διαφημίσεις, ιχνηλάτες και τομείς malware σε κάθε συσκευή στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας διαμορφώσιμα blocklist URLs - δεν απαιτείται λογισμικό client σε μεμονωμένες συσκευές.
Κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα DNS
Υποστηρίζει DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS και DNS-over-QUIC για την αποτροπή υποκλοπής και διατηρεί τα ερωτήματα DNS ιδιωτικά από τους ISPs και τους υποκλοπείς δικτύου.
Εξουσιοδοτημένο DNS hosting
Φιλοξενήστε τις δικές σας ζώνες DNS με υπογραφή DNSSEC χρησιμοποιώντας RSA, ECDSA, ή EdDSA — εξαλείφοντας την εξάρτηση από nameservers τρίτων για τα εσωτερικά ή δημόσια domains σας.
Ανάλυση υψηλής απόδοσης
Η αρχιτεκτονική Async IO χειρίζεται πάνω από 100.000 αιτήματα DNS ανά δευτερόλεπτο με επίμονη caching, prefetching και υποστήριξη serve-stale για μέγιστη διαθεσιμότητα.
Ομαδοποίηση πολλών server
Διαχειρίζεστε και αναπαράγετε ζώνες σε πολλαπλές περιπτώσεις DNS server από μία ενιαία web console για πλεονασμό και κατανεμημένες αναπτύξεις.
Γιατί να τρέξω Technitium DNS Server στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων