Αναπτύξτε το Atlas CMMS με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης συντήρησης ανοιχτού κώδικα για εντολές εργασίας, περιουσιακά στοιχεία και προληπτικό προγραμματισμό σε μεγάλη κλίμακα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Atlas CMMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Atlas CMMS
Το Atlas CMMS είναι ένα self-hosted Computerized Maintenance Management System κατασκευασμένο για ομάδες εγκαταστάσεων, παραγωγής, υγειονομικής περίθαλψης, φιλοξενίας και κοινής ωφέλειας. Συγκεντρώνει εντολές εργασίας, προγράμματα προληπτικής συντήρησης, αρχεία εξοπλισμού, απογραφή ανταλλακτικών και αιτήματα υπηρεσιών, ώστε τεχνικοί και διαχειριστές να μοιράζονται μία ενιαία πηγή αλήθειας αντί να διαχειρίζονται πολλά υπολογιστικά φύλλα, έντυπα αρχεία και αλληλογραφία email.
Το self-hosting στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα περιουσιακών στοιχείων, αρχεία τεχνικών και ιστορικό συντήρησης υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς vendor lock-in. Το Spring Boot τροφοδοτεί το backend, το React οδηγεί το web app, και μια συνοδευτική mobile app επιτρέπει στους τεχνικούς πεδίου να εργάζονται offline και να συγχρονίζονται όταν επανασυνδεθούν.
Βασικά χαρακτηριστικά του Atlas CMMS
Διαχείριση εντολών εργασίας
Δημιουργήστε, αναθέστε και παρακολουθήστε εντολές εργασίας με προτεραιότητες, καταγραφές χρόνου, συνημμένα και πλήρες ιστορικό για κάθε εργασία και τεχνικό.
Προληπτική συντήρηση
Προγραμματισμός επαναλαμβανόμενων επιθεωρήσεων και αυτοματοποίηση της δημιουργίας εντολών εργασίας από εναύσματα που βασίζονται σε ενδείξεις μετρητών, χρονικά διαστήματα ή συμβάντα εξοπλισμού.
Παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων και αποθεμάτων
Καταγραφή εξοπλισμού με μετρήσεις χρόνου διακοπής λειτουργίας, κόστη συντήρησης και απόθεμα ανταλλακτικών με ειδοποιήσεις αποθέματος, καθώς και αυτοματοποιημένες παραγγελίες αγοράς.
Κινητή εφαρμογή πεδίου
Οι εγγενείς εφαρμογές iOS και Android επιτρέπουν στους τεχνικούς να σαρώνουν QR κωδικούς, να καταγράφουν χρόνο, να λαμβάνουν φωτογραφίες και να ολοκληρώνουν εντολές εργασίας απευθείας επί τόπου.
Αναλύσεις και αναφορές
Τα ενσωματωμένα ταμπλό καλύπτουν τη συμμόρφωση εντολών εργασίας, την αξιοπιστία εξοπλισμού, τις τάσεις διακοπών λειτουργίας, την αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και την ανάλυση κόστους.
Γιατί να τρέχω Atlas CMMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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