Το Atlas CMMS είναι ένα self-hosted Computerized Maintenance Management System κατασκευασμένο για ομάδες εγκαταστάσεων, παραγωγής, υγειονομικής περίθαλψης, φιλοξενίας και κοινής ωφέλειας. Συγκεντρώνει εντολές εργασίας, προγράμματα προληπτικής συντήρησης, αρχεία εξοπλισμού, απογραφή ανταλλακτικών και αιτήματα υπηρεσιών, ώστε τεχνικοί και διαχειριστές να μοιράζονται μία ενιαία πηγή αλήθειας αντί να διαχειρίζονται πολλά υπολογιστικά φύλλα, έντυπα αρχεία και αλληλογραφία email.

Το self-hosting στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα περιουσιακών στοιχείων, αρχεία τεχνικών και ιστορικό συντήρησης υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη και χωρίς vendor lock-in. Το Spring Boot τροφοδοτεί το backend, το React οδηγεί το web app, και μια συνοδευτική mobile app επιτρέπει στους τεχνικούς πεδίου να εργάζονται offline και να συγχρονίζονται όταν επανασυνδεθούν.