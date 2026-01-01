Αναπτύξτε το BunkerM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ολοκληρωμένος Eclipse Mosquitto MQTT broker με ένα web dashboard, διαχείριση ACL και ζωντανή παρακολούθηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BunkerM
Το BunkerM ενσωματώνει το Eclipse Mosquitto με ένα πλήρες ταμπλό διαχείρισης σε ένα ενιαίο container, ώστε να αποκτήσετε έναν έτοιμο για παραγωγή MQTT broker χωρίς να επεξεργάζεστε χειροκίνητα αρχεία διαμόρφωσης ή να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό UI. Η ενσωματωμένη διεπαφή web χειρίζεται τη δυναμική ασφάλεια, τα ACLs πελατών και ρόλων, τη ζωντανή εξερεύνηση θεμάτων και το ιστορικό μηνυμάτων με επανάληψη — όλα υποστηρίζονται από ένα τοπικό κατάστημα SQLite που καταγράφει κάθε δημοσιευμένο μήνυμα.
Η αυτο-φιλοξενία του BunkerM στον δικό σας VPS διατηρεί την τηλεμετρία συσκευών, τους κανόνες ACL και τα ιστορικά μηνύματα σε υποδομή που ελέγχετε, με απεριόριστους πελάτες και χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα. Η εικόνα ενσωματώνει έναν ανιχνευτή στατιστικών ανωμαλιών και μια τοπική μηχανή αυτοματισμού για δημοσιεύσεις βασισμένες σε cron και παρατηρητές βασισμένους σε συνθήκες, όλα τρέχουν μέσα στο container χωρίς εξάρτηση από το cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του BunkerM
Mosquitto με web UI
Περιλαμβάνει το Eclipse Mosquitto και ένα πλήρες πίνακα διαχείρισης σε ένα container, με υποστήριξη MQTT 3.1.1 και MQTT 5 άμεσα διαθέσιμη.
Δυναμικός επεξεργαστής ACL
Δημιουργήστε πελάτες, ρόλους και ομάδες με λεπτομερείς κανόνες δημοσίευσης και εγγραφής από το πρόγραμμα περιήγησης, με εξαγωγή και εισαγωγή JSON για αντίγραφα ασφαλείας.
MQTT explorer
Περιηγηθείτε στο ζωντανό δέντρο θεμάτων, επιθεωρήστε τα διατηρημένα ωφέλιμα φορτία με μεταδεδομένα QoS, και δημοσιεύστε μηνύματα απευθείας από το dashboard.
Ιστορικό μηνυμάτων και επανάληψη
Κάθε δημοσιευμένο μήνυμα καταγράφεται σε έναν τοπικό χώρο αποθήκευσης SQLite με φίλτρα θεμάτων, αναζήτηση ελεύθερου κειμένου και ενέργεια επανάληψης με ένα κλικ.
Έξυπνη ανίχνευση ανωμαλιών
Μια τοπική στατιστική μηχανή παρακολουθεί τους ρυθμούς δημοσίευσης και τις βασικές γραμμές θεμάτων, εγείροντας ειδοποιήσεις για αιχμές, αποκλίσεις και απροσδόκητη σιωπή.
Γιατί να τρέχω BunkerM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.