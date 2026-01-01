Το BunkerM ενσωματώνει το Eclipse Mosquitto με ένα πλήρες ταμπλό διαχείρισης σε ένα ενιαίο container, ώστε να αποκτήσετε έναν έτοιμο για παραγωγή MQTT broker χωρίς να επεξεργάζεστε χειροκίνητα αρχεία διαμόρφωσης ή να εγκαταστήσετε ένα ξεχωριστό UI. Η ενσωματωμένη διεπαφή web χειρίζεται τη δυναμική ασφάλεια, τα ACLs πελατών και ρόλων, τη ζωντανή εξερεύνηση θεμάτων και το ιστορικό μηνυμάτων με επανάληψη — όλα υποστηρίζονται από ένα τοπικό κατάστημα SQLite που καταγράφει κάθε δημοσιευμένο μήνυμα.

Η αυτο-φιλοξενία του BunkerM στον δικό σας VPS διατηρεί την τηλεμετρία συσκευών, τους κανόνες ACL και τα ιστορικά μηνύματα σε υποδομή που ελέγχετε, με απεριόριστους πελάτες και χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα. Η εικόνα ενσωματώνει έναν ανιχνευτή στατιστικών ανωμαλιών και μια τοπική μηχανή αυτοματισμού για δημοσιεύσεις βασισμένες σε cron και παρατηρητές βασισμένους σε συνθήκες, όλα τρέχουν μέσα στο container χωρίς εξάρτηση από το cloud.