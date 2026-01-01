Έκπτωση έως 69% για DDNS Updater

Αναπτύξτε το DDNS Updater με εγκατάσταση ενός κλικ.

Ελαφρύς ενημερωτής δυναμικού DNS self-hosted που διατηρεί τις εγγραφές A και AAAA συγχρονισμένες σε περισσότερους από 40 παρόχους DNS.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το DDNS Updater με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DDNS Updater

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DDNS Updater

Το DDNS Updater είναι μια υπηρεσία Go ανοιχτού κώδικα που διατηρεί τα αρχεία DNS A και AAAA να δείχνουν στη σωστή IP σε περισσότερους από 40 παρόχους DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, και πολλούς άλλους — από ένα ενιαίο αρχείο διαμόρφωσης. Λειτουργεί ως ένας headless agent που χρειάζεται μόνο εξερχόμενη συνδεσιμότητα, με την κατάσταση ορατή μέσω των logs του container ή ενός ενσωματωμένου HTTP dashboard προσβάσιμου μέσω SSH port-forward όταν θέλετε προβολή μέσω browser.

Το self-hosting του DDNS Updater στον δικό σας VPS σάς παρέχει έναν σταθερό, πάντα ενεργό agent που μπορεί να ενημερώνει τα αρχεία DNS για οικιακούς routers, IoT gateways, δευτερεύοντες servers, ή οποιοδήποτε άλλο endpoint του οποίου η δημόσια IP αλλάζει. Τα διαπιστευτήρια παρόχου και η λογική ενημέρωσης παραμένουν εντός της υποδομής σας, και μία μόνο περίπτωση μπορεί να διαχειρίζεται αρχεία που καλύπτουν πολλαπλά domains και παρόχους παράλληλα.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του DDNS Updater

40+ DNS πάροχοι

Ενημερώστε εγγραφές σε Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric και δεκάδες άλλα από μία μόνο εγκατάσταση.

Περιοδικοί έλεγχοι

Διαμορφώσιμη συχνότητα ανανέωσης με παράθυρα αδράνειας, ώστε η δημόσια IP να ανακτάται και οι εγγραφές να ενημερώνονται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.

IPv4 και IPv6

Παρακολουθεί ταυτόχρονα τόσο τις εγγραφές A όσο και τις AAAA, με ομαλή επαναφορά όταν μόνο μία οικογένεια διευθύνσεων είναι διαθέσιμη στην ανάντη σύνδεση.

Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου κατάστασης

Ο τοπικός πίνακας ελέγχου μόνο για ανάγνωση εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση εγγραφής, την ώρα τελευταίας ενημέρωσης, την παρατηρούμενη IP και σφάλματα ανά εγγραφή όταν προσπελάζεται μέσω ενός SSH port-forward.

Ανάκτηση IP πολλαπλών παρόχων

Η Public IP επιλύεται με τον συνδυασμό πολλαπλών παρόχων που βασίζονται σε HTTP και DNS, ώστε μια μεμονωμένη διακοπή στην ανάντη ροή να μην εμποδίζει όλες τις ενημερώσεις.

Ειδοποιήσεις μέσω shoutrrr

Η προαιρετική ενσωμάτωση shoutrrr στέλνει ειδοποιήσεις σε Discord, Slack, Telegram ή email όταν μια ενημέρωση αποτύχει ή αν εντοπιστεί αλλαγή IP.

Γιατί να τρέξω DDNS Updater στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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