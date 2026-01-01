Αναπτύξτε το DDNS Updater με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς ενημερωτής δυναμικού DNS self-hosted που διατηρεί τις εγγραφές A και AAAA συγχρονισμένες σε περισσότερους από 40 παρόχους DNS.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DDNS Updater
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DDNS Updater
Το DDNS Updater είναι μια υπηρεσία Go ανοιχτού κώδικα που διατηρεί τα αρχεία DNS A και AAAA να δείχνουν στη σωστή IP σε περισσότερους από 40 παρόχους DNS — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains, και πολλούς άλλους — από ένα ενιαίο αρχείο διαμόρφωσης. Λειτουργεί ως ένας headless agent που χρειάζεται μόνο εξερχόμενη συνδεσιμότητα, με την κατάσταση ορατή μέσω των logs του container ή ενός ενσωματωμένου HTTP dashboard προσβάσιμου μέσω SSH port-forward όταν θέλετε προβολή μέσω browser.
Το self-hosting του DDNS Updater στον δικό σας VPS σάς παρέχει έναν σταθερό, πάντα ενεργό agent που μπορεί να ενημερώνει τα αρχεία DNS για οικιακούς routers, IoT gateways, δευτερεύοντες servers, ή οποιοδήποτε άλλο endpoint του οποίου η δημόσια IP αλλάζει. Τα διαπιστευτήρια παρόχου και η λογική ενημέρωσης παραμένουν εντός της υποδομής σας, και μία μόνο περίπτωση μπορεί να διαχειρίζεται αρχεία που καλύπτουν πολλαπλά domains και παρόχους παράλληλα.
Βασικά χαρακτηριστικά του DDNS Updater
40+ DNS πάροχοι
Ενημερώστε εγγραφές σε Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric και δεκάδες άλλα από μία μόνο εγκατάσταση.
Περιοδικοί έλεγχοι
Διαμορφώσιμη συχνότητα ανανέωσης με παράθυρα αδράνειας, ώστε η δημόσια IP να ανακτάται και οι εγγραφές να ενημερώνονται μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
IPv4 και IPv6
Παρακολουθεί ταυτόχρονα τόσο τις εγγραφές A όσο και τις AAAA, με ομαλή επαναφορά όταν μόνο μία οικογένεια διευθύνσεων είναι διαθέσιμη στην ανάντη σύνδεση.
Ενσωματωμένος πίνακας ελέγχου κατάστασης
Ο τοπικός πίνακας ελέγχου μόνο για ανάγνωση εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση εγγραφής, την ώρα τελευταίας ενημέρωσης, την παρατηρούμενη IP και σφάλματα ανά εγγραφή όταν προσπελάζεται μέσω ενός SSH port-forward.
Ανάκτηση IP πολλαπλών παρόχων
Η Public IP επιλύεται με τον συνδυασμό πολλαπλών παρόχων που βασίζονται σε HTTP και DNS, ώστε μια μεμονωμένη διακοπή στην ανάντη ροή να μην εμποδίζει όλες τις ενημερώσεις.
Ειδοποιήσεις μέσω shoutrrr
Η προαιρετική ενσωμάτωση shoutrrr στέλνει ειδοποιήσεις σε Discord, Slack, Telegram ή email όταν μια ενημέρωση αποτύχει ή αν εντοπιστεί αλλαγή IP.
Γιατί να τρέξω DDNS Updater στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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