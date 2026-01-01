Ανάπτυξη Domain Locker με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων domain με αυτοματοποιημένη παρακολούθηση DNS, SSL και WHOIS.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Domain Locker
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Domain Locker
Το Domain Locker είναι μια self-hosted πλατφόρμα φτιαγμένη για προγραμματιστές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες IT που διαχειρίζονται πολλά domain names σε διάφορους registrars. Συλλέγει αυτόματα εγγραφές DNS, λεπτομέρειες πιστοποιητικών SSL, δεδομένα WHOIS, subdomains και πληροφορίες διευθύνσεων IP για κάθε domain στο portfolio σας, προσφέροντάς σας ένα ενιαίο μέρος για να παρακολουθείτε την υγεία και το ιστορικό των domain σας.
Ενσωματώσεις ειδοποιήσεων — συμπεριλαμβανομένων email, webhooks, Telegram και Signal — σας ειδοποιούν για επερχόμενες λήξεις, αλλαγές DNS και ανωμαλίες ασφαλείας πριν γίνουν περιστατικά. Διαδραστικά analytics και παρακολούθηση κόστους συμπληρώνουν το σύνολο των λειτουργιών, καθιστώντας το Domain Locker ένα πλήρες εργαλείο λειτουργιών για όποιον παίρνει στα σοβαρά τα domain assets του. Το self-hosting διατηρεί όλα αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα registrar και DNS πλήρως υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Domain Locker
Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση domain
Συλλέγει συνεχώς DNS records, SSL certificates, δεδομένα WHOIS και πληροφορίες subdomain, ώστε να έχετε πάντα μια ενημερωμένη εικόνα για κάθε domain.
Ειδοποιήσεις λήξης και αλλαγών
Στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email, webhooks, Telegram ή Signal όταν ένα domain πλησιάζει την ημερομηνία λήξης του ή μια εγγραφή DNS αλλάζει απροσδόκητα.
Έλεγχος ασφάλειας
Αναλύει τις διαμορφώσεις τομέα για λανθασμένες διαμορφώσεις και προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις για να ενισχύσει τη ρύθμιση DNS και πιστοποιητικού σας.
Αναλύσεις και ιστορικό
Διαδραστικά γραφήματα και χρονοδιαγράμματα δείχνουν πώς οι ρυθμίσεις domain και η απόδοση έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου για ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων.
Παρακολούθηση κόστους και περιουσιακών στοιχείων
Καταγράφει τις τιμές αγοράς, το κόστος ανανέωσης και τις εκτιμώμενες αξίες αγοράς, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε τα χαρτοφυλάκια domain ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Γιατί να τρέξω Domain Locker στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Atlas CMMS
Self-hosted CMMS για εντολές εργασίας, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων