Το Domain Locker είναι μια self-hosted πλατφόρμα φτιαγμένη για προγραμματιστές, επιχειρήσεις και επαγγελματίες IT που διαχειρίζονται πολλά domain names σε διάφορους registrars. Συλλέγει αυτόματα εγγραφές DNS, λεπτομέρειες πιστοποιητικών SSL, δεδομένα WHOIS, subdomains και πληροφορίες διευθύνσεων IP για κάθε domain στο portfolio σας, προσφέροντάς σας ένα ενιαίο μέρος για να παρακολουθείτε την υγεία και το ιστορικό των domain σας.

Ενσωματώσεις ειδοποιήσεων — συμπεριλαμβανομένων email, webhooks, Telegram και Signal — σας ειδοποιούν για επερχόμενες λήξεις, αλλαγές DNS και ανωμαλίες ασφαλείας πριν γίνουν περιστατικά. Διαδραστικά analytics και παρακολούθηση κόστους συμπληρώνουν το σύνολο των λειτουργιών, καθιστώντας το Domain Locker ένα πλήρες εργαλείο λειτουργιών για όποιον παίρνει στα σοβαρά τα domain assets του. Το self-hosting διατηρεί όλα αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα registrar και DNS πλήρως υπό τον έλεγχό σας.