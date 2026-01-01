Αναπτύξτε το Cheshire Cat AI με εγκατάσταση ενός κλικ.
Έτοιμο για παραγωγή πλαίσιο πρακτόρων AI με ενσωματωμένο RAG, plugins και κλήση συναρτήσεων για οποιονδήποτε πάροχο LLM.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Cheshire Cat AI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Cheshire Cat AI
Το Cheshire Cat AI είναι ένα open-source framework για τη δημιουργία παραγωγικών AI agents ως microservice. Αντί να συνδέετε ξεχωριστές βιβλιοθήκες για μνήμη, εργαλεία και conversational forms, το Cat διαθέτει ένα API-first runtime με ένα ενσωματωμένο Qdrant vector store, ένα plugin system, event hooks και function calling - έτσι ο ίδιος agent μπορεί να τροφοδοτήσει ένα chatbot, ένα εσωτερικό εργαλείο ή έναν βοηθό εξυπηρέτησης πελατών από ένα ενιαίο backend.
Το framework είναι model-agnostic και λειτουργεί με οποιοδήποτε LangChain-compatible LLM και embedder, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic, Ollama και self-hosted μοντέλων. Το self-hosting στο δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό συνομιλιών, τα embeddings και τον κώδικα plugin υπό τον πλήρη έλεγχό σας, με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών και λεπτομερείς άδειες για ομαδικές αναπτύξεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Cheshire Cat AI
Ενσωματωμένο RAG
Μια ενσωματωμένη Qdrant vector memory ενσωματώνει έγγραφα και ανακαλεί αυτόματα το σχετικό πλαίσιο, ώστε οι agents να απαντούν από τα δεδομένα σας αντί από τη γενική γνώση του μοντέλου.
Plugin σύστημα
Εγκαταστήστε Python plugins στο admin panel για να προσθέσετε εργαλεία, hooks και conversational forms χωρίς να κάνετε forking τον πυρήνα - επεκτείνετε τη λειτουργικότητα κατά το runtime αντί να ανακατασκευάσετε την εικόνα.
Οποιοσδήποτε πάροχος LLM
Εναλλαγή μεταξύ OpenAI, Anthropic, Ollama και άλλων μοντέλων συμβατών με το LangChain από το admin UI για να εξισορροπήσετε το κόστος, την καθυστέρηση και τη διαμονή δεδομένων ανά περίπτωση χρήσης.
REST και WebSocket API
Ενσωματώστε τον πράκτορα σε οποιοδήποτε frontend μέσω ενός προσαρμόσιμου REST API ή συνομιλήστε μέσω WebSocket, με ξεχωριστά API keys για κάθε transport για λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης.
Διαλογικές φόρμες
Ορίστε φόρμες με υποστήριξη Pydantic που καθοδηγούν συνομιλίες πολλαπλών βημάτων, όπως κρατήσεις ή παραγγελίες, επιτρέποντας στον πράκτορα να συλλέγει δομημένα δεδομένα, διατηρώντας παράλληλα τον διάλογο φυσικό.
Γιατί να τρέχω Cheshire Cat AI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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