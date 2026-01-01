Το Cheshire Cat AI είναι ένα open-source framework για τη δημιουργία παραγωγικών AI agents ως microservice. Αντί να συνδέετε ξεχωριστές βιβλιοθήκες για μνήμη, εργαλεία και conversational forms, το Cat διαθέτει ένα API-first runtime με ένα ενσωματωμένο Qdrant vector store, ένα plugin system, event hooks και function calling - έτσι ο ίδιος agent μπορεί να τροφοδοτήσει ένα chatbot, ένα εσωτερικό εργαλείο ή έναν βοηθό εξυπηρέτησης πελατών από ένα ενιαίο backend.

Το framework είναι model-agnostic και λειτουργεί με οποιοδήποτε LangChain-compatible LLM και embedder, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, Anthropic, Ollama και self-hosted μοντέλων. Το self-hosting στο δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό συνομιλιών, τα embeddings και τον κώδικα plugin υπό τον πλήρη έλεγχό σας, με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών και λεπτομερείς άδειες για ομαδικές αναπτύξεις.