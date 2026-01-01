Το Maybe είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου, αρχικά δημιουργήθηκε ως startup με χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και κυκλοφόρησε αργότερα υπό την άδεια AGPLv3. Ενοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ακίνητα και υποχρεώσεις σε ένα ταμπλό με παρακολούθηση καθαρής αξίας, κατηγοριοποίηση συναλλαγών και προγραμματισμό προϋπολογισμού. Η προαιρετική ενσωμάτωση OpenAI προσθέτει οικονομικές πληροφορίες με τη δύναμη της AI χωρίς να τις καθιστά υποχρεωτικές.

Η εγκατάσταση του Maybe στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα ευαίσθητα οικονομικά σας δεδομένα δεν περνούν ποτέ από servers τρίτων, αποφεύγετε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις SaaS και διατηρείτε πλήρεις δυνατότητες εξαγωγής και προσαρμογής που περιορίζουν οι εμπορικές πλατφόρμες.