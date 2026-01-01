Αναπτύξτε το Maybe με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου που διατηρεί τα οικονομικά σας δεδομένα εξ ολοκλήρου στον server σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Maybe
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Maybe
Το Maybe είναι μια πλήρως ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου, αρχικά δημιουργήθηκε ως startup με χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και κυκλοφόρησε αργότερα υπό την άδεια AGPLv3. Ενοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά χαρτοφυλάκια, ακίνητα και υποχρεώσεις σε ένα ταμπλό με παρακολούθηση καθαρής αξίας, κατηγοριοποίηση συναλλαγών και προγραμματισμό προϋπολογισμού. Η προαιρετική ενσωμάτωση OpenAI προσθέτει οικονομικές πληροφορίες με τη δύναμη της AI χωρίς να τις καθιστά υποχρεωτικές.
Η εγκατάσταση του Maybe στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα ευαίσθητα οικονομικά σας δεδομένα δεν περνούν ποτέ από servers τρίτων, αποφεύγετε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις SaaS και διατηρείτε πλήρεις δυνατότητες εξαγωγής και προσαρμογής που περιορίζουν οι εμπορικές πλατφόρμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Maybe
Παρακολούθηση καθαρής αξίας
Συγκεντρώστε όλους τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία σε έναν πίνακα ελέγχου με ιστορικές τάσεις και πολυνομισματική υποστήριξη.
Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο
Παρακολουθήστε μετοχές, crypto και άλλες επενδύσεις με αυτόματο συγχρονισμό από μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.
Κατηγοριοποίηση συναλλαγών
Έξυπνοι κανόνες και προαιρετικός αυτοματισμός με AI κατηγοριοποιούν τις δαπάνες, ώστε οι προϋπολογισμοί να παραμένουν ακριβείς χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια.
Πλήρης ιδιωτικότητα δεδομένων
Τα οικονομικά δεδομένα βρίσκονται μόνο στο VPS σας — χωρίς πρόσβαση τρίτων, χωρίς ανάλυση διαφημίσεων, χωρίς χρεώσεις συνδρομής SaaS.
AI Οικονομικές αναλύσεις
Φέρτε το δικό σας OpenAI API key για να ξεκλειδώσετε συνομιλητικές οικονομικές συμβουλές και προτάσεις αυτοματοποιημένης κατηγοριοποίησης.
Γιατί να τρέξω Maybe στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.