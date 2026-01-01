Το Bytebase είναι μια open-source database DevOps platform που φέρνει τη μεθοδολογία του software engineering στη διαχείριση αλλαγών βάσεων δεδομένων (database change management). Ενώ οι περισσότερες ομάδες βασίζονται σε ad-hoc SQL scripts ή ανεπίσημες εγκρίσεις DBA, το Bytebase παρέχει δομημένα review workflows, multi-environment rollout pipelines και πάνω από 200 ενσωματωμένους SQL review rules που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο παραδίδεται ο application code.

Υποστηρίζει πάνω από 20 database systems — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, και άλλα — από ένα ενιαίο web interface. Το Self-hosting διατηρεί τα database credentials και το ιστορικό αλλαγών εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας infrastructure, χωρίς καμία υπηρεσία τρίτου μέρους να έχει ποτέ πρόσβαση στα schemas ή τα data σας.