Αναπτύξτε το Bytebase με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα DevOps βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για την ασφαλή αναθεώρηση, έγκριση και ανάπτυξη αλλαγών σχήματος σε όλα τα περιβάλλοντα.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bytebase
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bytebase
Το Bytebase είναι μια open-source database DevOps platform που φέρνει τη μεθοδολογία του software engineering στη διαχείριση αλλαγών βάσεων δεδομένων (database change management). Ενώ οι περισσότερες ομάδες βασίζονται σε ad-hoc SQL scripts ή ανεπίσημες εγκρίσεις DBA, το Bytebase παρέχει δομημένα review workflows, multi-environment rollout pipelines και πάνω από 200 ενσωματωμένους SQL review rules που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο παραδίδεται ο application code.
Υποστηρίζει πάνω από 20 database systems — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake, και άλλα — από ένα ενιαίο web interface. Το Self-hosting διατηρεί τα database credentials και το ιστορικό αλλαγών εξ ολοκλήρου εντός της δικής σας infrastructure, χωρίς καμία υπηρεσία τρίτου μέρους να έχει ποτέ πρόσβαση στα schemas ή τα data σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bytebase
Ροές εργασίας αλλαγών βάσης δεδομένων
Κάθε schema migration δρομολογείται μέσω διαμορφώσιμων βημάτων ελέγχου και έγκρισης πριν φτάσει σε οποιοδήποτε περιβάλλον βάσης δεδομένων.
Ενσωματωμένος έλεγχος SQL
Πάνω από 200 κανόνες εντοπίζουν αντι-μοτίβα, ελλείποντα ευρετήρια και καταστροφικές λειτουργίες αυτόματα πριν εγκριθεί μια αλλαγή.
GitOps ενσωμάτωση
Συνδέστε το Bytebase με το αποθετήριο Git σας ώστε οι μεταβάσεις βάσης δεδομένων να ακολουθούν την ίδια διαδικασία pull-request με τον κώδικα εφαρμογής.
Αναπτύξεις σε πολλαπλά περιβάλλοντα
Ορίστε διατεταγμένα pipelines σε dev, staging και production με απαιτούμενες πύλες έγκρισης σε κάθε στάδιο.
Έλεγχος και συμμόρφωση
Κάθε μετεγκατάσταση και έγκριση καταγράφεται σε ένα αδιάβλητο αρχείο καταγραφής με χρονοσφραγίδες και απόδοση σε χρήστη, υποστηρίζοντας το SOC 2 και παρόμοια πλαίσια.
Γιατί να τρέχω Bytebase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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