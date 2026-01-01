Αναπτύξτε το ChartDB με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που οπτικοποιεί άμεσα οποιοδήποτε σχήμα από ένα μόνο ερώτημα SQL, χωρίς να απαιτούνται αποθηκευμένα διαπιστευτήρια.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για ChartDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ChartDB
Το ChartDB είναι ένα browser-based πρόγραμμα επεξεργασίας διαγραμμάτων database που επιτρέπει σε developers και DBAs να οπτικοποιούν οποιοδήποτε database schema χωρίς να συνδέουν το εργαλείο απευθείας με το database τους. Ένα μόνο "Smart Query" — μια εντολή SQL που εκτελείτε στον δικό σας client — επιστρέφει metadata schema ως JSON. Επικολλήστε το στο ChartDB και δημιουργεί ένα πλήρες διαδραστικό ERD αμέσως, χωρίς λογαριασμό, χωρίς αποθηκευμένα διαπιστευτήρια και χωρίς κωδικό πρόσβασης database να φεύγει ποτέ από το terminal σας.
Η λειτουργία εξαγωγής DDL με AI δημιουργεί migration scripts μεταξύ database dialects, χρήσιμη για ομάδες που σχεδιάζουν cross-database migrations ή τεκμηριώνουν αλλαγές schema για έλεγχο. Το Self-hosting ChartDB διατηρεί όλες τις πληροφορίες schema εντός της δικής σας infrastructure και όχι σε ένα cloud εργαλείο τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του ChartDB
Έξυπνη εισαγωγή ερωτήματος
Επικολλήστε ένα μόνο αποτέλεσμα SQL query για να δημιουργήσετε άμεσα ένα πλήρες ERD - δεν απαιτείται άμεση σύνδεση βάσης δεδομένων ή αποθηκευμένα credentials.
AI DDL εξαγωγή
Δημιουργήστε σενάρια μετεγκατάστασης SQL μεταξύ διαλέκτων βάσεων δεδομένων, βοηθώντας τις ομάδες να σχεδιάσουν μεταφορές μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων ή να παράγουν τεκμηρίωση σχήματος.
10+ υποστήριξη βάσεων δεδομένων
Λειτουργεί με PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, και άλλα άμεσα.
Διαδραστικός επεξεργαστής
Σχολιάστε, αναδιατάξτε και τελειοποιήστε διαγράμματα με μια διεπαφή drag-and-drop, σχεδιασμένη για σύνθετα σχήματα πολλαπλών πινάκων.
Πολλαπλές μορφές εξαγωγής
Εξαγωγή διαγραμμάτων ως SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, ή SVG για τεκμηρίωση, κοινή χρήση, ή ενσωμάτωση με άλλα εργαλεία.
Γιατί να τρέχω ChartDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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