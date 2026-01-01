Το ChartDB είναι ένα browser-based πρόγραμμα επεξεργασίας διαγραμμάτων database που επιτρέπει σε developers και DBAs να οπτικοποιούν οποιοδήποτε database schema χωρίς να συνδέουν το εργαλείο απευθείας με το database τους. Ένα μόνο "Smart Query" — μια εντολή SQL που εκτελείτε στον δικό σας client — επιστρέφει metadata schema ως JSON. Επικολλήστε το στο ChartDB και δημιουργεί ένα πλήρες διαδραστικό ERD αμέσως, χωρίς λογαριασμό, χωρίς αποθηκευμένα διαπιστευτήρια και χωρίς κωδικό πρόσβασης database να φεύγει ποτέ από το terminal σας.

Η λειτουργία εξαγωγής DDL με AI δημιουργεί migration scripts μεταξύ database dialects, χρήσιμη για ομάδες που σχεδιάζουν cross-database migrations ή τεκμηριώνουν αλλαγές schema για έλεγχο. Το Self-hosting ChartDB διατηρεί όλες τις πληροφορίες schema εντός της δικής σας infrastructure και όχι σε ένα cloud εργαλείο τρίτου μέρους.