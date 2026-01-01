Το ViewTube είναι ένα εναλλακτικό front-end ανοιχτού κώδικα, που σέβεται την ιδιωτικότητα, για το YouTube. Σας επιτρέπει να αναζητάτε, να παρακολουθείτε και να ακολουθείτε κανάλια μέσω μιας καθαρής, σύγχρονης διεπαφής που κάνει proxy τα δεδομένα βίντεο, έτσι ώστε το YouTube να μην βλέπει ποτέ την IP address, το browser fingerprint ή το ιστορικό παρακολούθησής σας. Βασισμένο στα Invidious και Piped APIs, συνδυάζει ένα εξελιγμένο Vue-based player με παράλειψη τμημάτων SponsorBlock και καθαρισμό μικρογραφιών DeArrow.

Η αυτο-φιλοξενία του ViewTube στον δικό σας VPS σας προσφέρει μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις εμπειρία YouTube την οποία ελέγχετε πλήρως. Ένα τοπικό σύστημα λογαριασμών αποθηκεύει τις συνδρομές, το ιστορικό και τις λίστες αναπαραγωγής σας στη δική σας βάση δεδομένων MongoDB αντί για έναν λογαριασμό Google, ενώ το Redis διατηρεί τις αποκρίσεις γρήγορες. Η παρακολούθηση καναλιών τύπου RSS σας επιτρέπει να ενημερώνεστε για τους δημιουργούς χωρίς να ανοίξετε ποτέ το youtube.com.