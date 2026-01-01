Αναπτύξτε το ViewTube με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κομψό, φιλικό προς την ιδιωτικότητα εναλλακτικό YouTube front-end για την παρακολούθηση βίντεο και τη διαχείριση συνδρομών χωρίς διαφημίσεις ή παρακολούθηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ViewTube
Το ViewTube είναι ένα εναλλακτικό front-end ανοιχτού κώδικα, που σέβεται την ιδιωτικότητα, για το YouTube. Σας επιτρέπει να αναζητάτε, να παρακολουθείτε και να ακολουθείτε κανάλια μέσω μιας καθαρής, σύγχρονης διεπαφής που κάνει proxy τα δεδομένα βίντεο, έτσι ώστε το YouTube να μην βλέπει ποτέ την IP address, το browser fingerprint ή το ιστορικό παρακολούθησής σας. Βασισμένο στα Invidious και Piped APIs, συνδυάζει ένα εξελιγμένο Vue-based player με παράλειψη τμημάτων SponsorBlock και καθαρισμό μικρογραφιών DeArrow.
Η αυτο-φιλοξενία του ViewTube στον δικό σας VPS σας προσφέρει μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις εμπειρία YouTube την οποία ελέγχετε πλήρως. Ένα τοπικό σύστημα λογαριασμών αποθηκεύει τις συνδρομές, το ιστορικό και τις λίστες αναπαραγωγής σας στη δική σας βάση δεδομένων MongoDB αντί για έναν λογαριασμό Google, ενώ το Redis διατηρεί τις αποκρίσεις γρήγορες. Η παρακολούθηση καναλιών τύπου RSS σας επιτρέπει να ενημερώνεστε για τους δημιουργούς χωρίς να ανοίξετε ποτέ το youtube.com.
Βασικά χαρακτηριστικά του ViewTube
Χωρίς διαφημίσεις ή παρακολούθηση
Τα βίντεο μεταδίδονται μέσω του δικού σας server, οπότε δεν υπάρχουν διαφημίσεις pre-roll ή mid-roll και το YouTube δεν βλέπει ποτέ την IP ή το browser fingerprint σας.
Συνδρομές χωρίς Google
Δημιουργήστε έναν τοπικό λογαριασμό για να ακολουθείτε κανάλια, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να παρακολουθείτε το ιστορικό — όλα αποθηκευμένα στη δική σας βάση δεδομένων, όχι σε λογαριασμό Google.
SponsorBlock και DeArrow
Παραλείπει αυτόματα τα τμήματα χορηγών, τις εισαγωγές και τις αυτοπροβολές, και αντικαθιστά τις παραπλανητικές μικρογραφίες και τους τίτλους με εναλλακτικές λύσεις από το πλήθος.
Σύγχρονο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο
Ένα εξελιγμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βασισμένο σε Vue υποστηρίζει επιλογή ποιότητας και codec, ταχύτητα αναπαραγωγής, λειτουργία θεάτρου και συντομεύσεις πληκτρολογίου.
Invidious και Piped
Λαμβάνει δεδομένα μέσω πολλαπλών Invidious και Piped backends, με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των instances για αξιόπιστο playback.
Γιατί να τρέξω ViewTube στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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