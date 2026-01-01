Το LibreNMS είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα παρακολούθησης δικτύου με άδεια GPL, το οποίο ανακαλύπτει αυτόματα ολόκληρη την υποδομή σας μέσω SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP και ARP. Υποστηρίζει χιλιάδες μοντέλα συσκευών από Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet και πολλά άλλα, άμεσα διαθέσιμα, παρέχοντάς σας γραφήματα κίνησης ανά θύρα, ειδοποιήσεις και χαρτογράφηση τοπολογίας χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά συσκευή.

Η αυτο-φιλοξενία του LibreNMS στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα τηλεμετρίας υποδομής σε υλικό που ελέγχετε εσείς, χωρίς αποτύπωμα agent στις παρακολουθούμενες συσκευές. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το LibreNMS με MariaDB, Redis και ένα αποκλειστικό container poller dispatcher, έτσι ώστε η συλλογή δεδομένων (polling) και οι ειδοποιήσεις να λειτουργούν αξιόπιστα παράλληλα με το web UI.