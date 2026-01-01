Αναπτύξτε το LibreNMS με ένα κλικ.
Σύστημα παρακολούθησης δικτύου με γνώμονα την κοινότητα, αυτοανακαλυπτόμενο, με βαθιά υποστήριξη SNMP για χιλιάδες μοντέλα συσκευών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LibreNMS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LibreNMS
Το LibreNMS είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα παρακολούθησης δικτύου με άδεια GPL, το οποίο ανακαλύπτει αυτόματα ολόκληρη την υποδομή σας μέσω SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP και ARP. Υποστηρίζει χιλιάδες μοντέλα συσκευών από Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet και πολλά άλλα, άμεσα διαθέσιμα, παρέχοντάς σας γραφήματα κίνησης ανά θύρα, ειδοποιήσεις και χαρτογράφηση τοπολογίας χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά συσκευή.
Η αυτο-φιλοξενία του LibreNMS στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα τηλεμετρίας υποδομής σε υλικό που ελέγχετε εσείς, χωρίς αποτύπωμα agent στις παρακολουθούμενες συσκευές. Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το LibreNMS με MariaDB, Redis και ένα αποκλειστικό container poller dispatcher, έτσι ώστε η συλλογή δεδομένων (polling) και οι ειδοποιήσεις να λειτουργούν αξιόπιστα παράλληλα με το web UI.
Βασικά χαρακτηριστικά του LibreNMS
SNMP αυτόματη ανακάλυψη
Αυτόματη ανακάλυψη συσκευών και των διεπαφών τους μέσω SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP και ARP χωρίς χειροκίνητη απογραφή.
Ευρεία υποστήριξη συσκευών
Περιλαμβάνει υποστήριξη για χιλιάδες μοντέλα συσκευών network, server και IoT από Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet και πολλά άλλα.
Προειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις
Ορίστε κανόνες με ειδοποιήσεις βάσει προτύπων και παραδώστε τις μέσω email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks και 80+ μεταφορών.
Χρέωση και εύρος ζώνης
Παρακολουθήστε την κίνηση ανά θύρα με αναφορές χρέωσης 95th percentile για κυκλώματα και διεπαφές πελατών, ιδανικό για ISPs και παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών.
API και ενσωματώσεις
Πλήρες REST API συν κορυφαίες ενσωματώσεις με Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, και χάρτες βασισμένους στο OpenStreetMap.
Κατανεμημένη δειγματοληψία
Η υπηρεσία Dispatcher κλιμακώνει την περιοδική αναζήτηση σε πολλά κοντέινερ εργασίας, διατηρώντας μεγάλα δίκτυα ανταποκριτικά χωρίς χαμένα διαστήματα.
Γιατί να τρέξω LibreNMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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