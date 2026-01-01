Αναπτύξτε το Snac2 με ένα κλικ εγκατάστασης.
Μινιμαλιστικός μονοχρηστικός ActivityPub server γραμμένος σε φορητή C για ένταξη στο Fediverse με αμελητέα χρήση πόρων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Snac2
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Snac2
Το Snac2 είναι μια μινιμαλιστική υλοποίηση ActivityPub γραμμένη σε φορητή C χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων — όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στο δίσκο. Σχεδιασμένο για ιδιώτες και μικρές υλοποιήσεις, συνδέεται με το Mastodon, το Pleroma, το Pixelfed και το ευρύτερο Fediverse ενώ λειτουργεί άνετα σε μικρές περιπτώσεις VPS ή υπολογιστές μονής πλακέτας.
Η αυτο-φιλοξενία του Snac2 σας δίνει μια προσωπική ταυτότητα στο Fediverse χωρίς να βασίζεστε σε υλοποιήσεις τρίτων που ενδέχεται να κλείσουν, να αποσυνδεθούν ή να αλλάξουν πολιτικές. Η αρχιτεκτονική ενός δυαδικού αρχείου, η έλλειψη βάσης δεδομένων και το συμβατό με το Mastodon API καθιστούν το Snac2 έναν από τους ελαφρύτερους και πιο εύκολους στη συντήρηση τρόπους για να συμμετέχετε σε αποκεντρωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Snac2
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Όλες οι αναρτήσεις, οι ακόλουθοι και η διαμόρφωση αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στον δίσκο - χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση, ρύθμιση ή ξεχωριστή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για MySQL ή PostgreSQL.
Συμβατότητα Mastodon API
Χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες εφαρμογές Mastodon για κινητά και desktop για να δημοσιεύετε, να περιηγείστε σε χρονολόγια και να διαχειρίζεστε ειδοποιήσεις χωρίς να χρειάζεται να μάθετε νέα εργαλεία.
Ομοσπονδία ActivityPub
Ακολουθήστε και αλληλεπιδράστε με χρήστες σε Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, και οποιονδήποτε άλλο ActivityPub-συμβατό server στο Fediverse.
Ελάχιστο αποτύπωμα πόρων
Γραμμένο σε φορητή C ως ένα ενιαίο δυαδικό αρχείο φιλικό προς στατική χρήση, το Snac2 λειτουργεί με λίγα μεγαμπάιτ RAM και αδρανεί με σχεδόν μηδενική χρήση CPU.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Φιλοξενήστε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην ίδια instance από τη γραμμή εντολών, χρήσιμο για οικογένειες ή μικρές κοινότητες που μοιράζονται ένα VPS.
Σχεδιασμός με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Χωρίς παρακολούθηση, χωρίς αναλύσεις, χωρίς σενάρια τρίτων — το χρονολόγιό σας παραμένει στον VPS σας και η λίστα των ακολούθων σας δεν φεύγει ποτέ από τον δίσκο σας.
Γιατί να τρέξω Snac2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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