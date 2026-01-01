Το Snac2 είναι μια μινιμαλιστική υλοποίηση ActivityPub γραμμένη σε φορητή C χωρίς εξαρτήσεις βάσης δεδομένων — όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται ως απλά αρχεία στο δίσκο. Σχεδιασμένο για ιδιώτες και μικρές υλοποιήσεις, συνδέεται με το Mastodon, το Pleroma, το Pixelfed και το ευρύτερο Fediverse ενώ λειτουργεί άνετα σε μικρές περιπτώσεις VPS ή υπολογιστές μονής πλακέτας.

Η αυτο-φιλοξενία του Snac2 σας δίνει μια προσωπική ταυτότητα στο Fediverse χωρίς να βασίζεστε σε υλοποιήσεις τρίτων που ενδέχεται να κλείσουν, να αποσυνδεθούν ή να αλλάξουν πολιτικές. Η αρχιτεκτονική ενός δυαδικού αρχείου, η έλλειψη βάσης δεδομένων και το συμβατό με το Mastodon API καθιστούν το Snac2 έναν από τους ελαφρύτερους και πιο εύκολους στη συντήρηση τρόπους για να συμμετέχετε σε αποκεντρωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.