Αναπτύξτε το Sshwifty με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Client SSH και Telnet που βασίζεται σε browser και σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε απομακρυσμένους servers από οποιονδήποτε web browser, χωρίς να εγκαταστήσετε τοπικούς clients.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Sshwifty
Το Sshwifty είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος web-based πελάτης SSH και Telnet που μετατρέπει οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης σε ένα πλήρως λειτουργικό τερματικό για απομακρυσμένη πρόσβαση σε server. Υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης SSH, δημόσιο κλειδί και διαδραστικό πληκτρολόγιο, παράλληλα με το απλό Telnet, καταργώντας την ανάγκη εγκατάστασης ή διαμόρφωσης εγγενών πελατών σε κάθε σταθμό εργασίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Sshwifty σε ένα VPS παρέχει σε μια ομάδα ένα ενιαίο κοινό σημείο εισόδου για τη διαχείριση απομακρυσμένων μηχανημάτων από οπουδήποτε — τηλέφωνα, tablet, εταιρικά laptops με περιορισμούς ή kiosks — διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση ελεγχόμενη από ένα κοινό κλειδί. Οι διαχειριστές μπορούν να προκαθορίσουν host presets, να περιορίσουν τις συνδέσεις σε εγκεκριμένους στόχους και να ελέγξουν την κίνηση μέσω server-side hooks χωρίς να εκθέτουν τις θύρες SSH στο δημόσιο διαδίκτυο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Sshwifty
SSH και Telnet
Συνδεθείτε σε διακομιστές SSH χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης, δημόσιο κλειδί ή έλεγχο ταυτότητας με πληκτρολόγιο, και αποκτήστε πρόσβαση σε παλαιότερους Telnet hosts από την ίδια διεπαφή.
Χωρίς εγκατάσταση πελάτη
Λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο πρόγραμμα περιήγησης, έτσι οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένους υπολογιστές από τηλέφωνα, tablet ή κλειδωμένους σταθμούς εργασίας χωρίς να εγκαταστήσουν εγγενές λογισμικό τερματικού.
Προεπιλογές συνδέσεων
Οι διαχειριστές ορίζουν επαναχρησιμοποιήσιμες προεπιλογές host με ενσωματωμένα διαπιστευτήρια, ώστε οι χρήστες να συνδέονται μόνο σε προεγκεκριμένους servers από μια επιμελημένη λίστα.
Server-side hooks
Εξωτερικές διεργασίες μπορούν να καλεστούν πριν από κάθε σύνδεση για την επιβολή προσαρμοσμένης επικύρωσης, καταγραφής ή ελέγχου χωρίς την τροποποίηση του πελάτη.
Ενιαίο κλειδί πρόσβασης
Προστατέψτε τη διεπαφή ιστού με ένα ενιαίο κοινό κλειδί, διαμορφωμένο κατά την ανάπτυξη, ώστε μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες να φτάνουν στην οθόνη σύνδεσης.
Γιατί να τρέξω Sshwifty στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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