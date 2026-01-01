Το Sshwifty είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος web-based πελάτης SSH και Telnet που μετατρέπει οποιοδήποτε σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης σε ένα πλήρως λειτουργικό τερματικό για απομακρυσμένη πρόσβαση σε server. Υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας με κωδικό πρόσβασης SSH, δημόσιο κλειδί και διαδραστικό πληκτρολόγιο, παράλληλα με το απλό Telnet, καταργώντας την ανάγκη εγκατάστασης ή διαμόρφωσης εγγενών πελατών σε κάθε σταθμό εργασίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Sshwifty σε ένα VPS παρέχει σε μια ομάδα ένα ενιαίο κοινό σημείο εισόδου για τη διαχείριση απομακρυσμένων μηχανημάτων από οπουδήποτε — τηλέφωνα, tablet, εταιρικά laptops με περιορισμούς ή kiosks — διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση ελεγχόμενη από ένα κοινό κλειδί. Οι διαχειριστές μπορούν να προκαθορίσουν host presets, να περιορίσουν τις συνδέσεις σε εγκεκριμένους στόχους και να ελέγξουν την κίνηση μέσω server-side hooks χωρίς να εκθέτουν τις θύρες SSH στο δημόσιο διαδίκτυο.