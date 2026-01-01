Το Remmina είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά remote desktop client που υποστηρίζει πρωτόκολλα RDP, VNC, SSH και SPICE εντός μίας ενιαίας εφαρμογής, το οποίο παρέχεται μέσω μιας διεπαφής βασισμένης σε browser. Με την κοντεϊνεροποίηση του Remmina σε ένα VPS, αποκτάτε πρόσβαση σε Windows servers, Linux desktops και virtual machines από οποιαδήποτε συσκευή — διαχειριζόμενα laptops, tablets ή δημόσιους υπολογιστές — χωρίς να εγκαταστήσετε native clients ή να διαμορφώσετε λογισμικό ανά συσκευή.

Η συγκεντροποίηση του Remmina σε ένα VPS δημιουργεί έναν ασφαλή jump host όπου τα connection profiles και τα credentials αποθηκεύονται σε ελεγχόμενη infrastructure αντί να είναι διασκορπισμένα σε endpoint devices. Οι ομάδες επωφελούνται από κοινή, σταθερά διαμορφωμένη πρόσβαση σε όλα τα remote systems, και τα νέα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε κάθε απαιτούμενο server αμέσως χωρίς ατομικό setup.