Αναπτύξτε το Remmina με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πελάτης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας πολλαπλών πρωτοκόλλων που υποστηρίζει RDP, VNC, SSH και SPICE, προσβάσιμος από οποιοδήποτε web browser.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Remmina
Το Remmina είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά remote desktop client που υποστηρίζει πρωτόκολλα RDP, VNC, SSH και SPICE εντός μίας ενιαίας εφαρμογής, το οποίο παρέχεται μέσω μιας διεπαφής βασισμένης σε browser. Με την κοντεϊνεροποίηση του Remmina σε ένα VPS, αποκτάτε πρόσβαση σε Windows servers, Linux desktops και virtual machines από οποιαδήποτε συσκευή — διαχειριζόμενα laptops, tablets ή δημόσιους υπολογιστές — χωρίς να εγκαταστήσετε native clients ή να διαμορφώσετε λογισμικό ανά συσκευή.
Η συγκεντροποίηση του Remmina σε ένα VPS δημιουργεί έναν ασφαλή jump host όπου τα connection profiles και τα credentials αποθηκεύονται σε ελεγχόμενη infrastructure αντί να είναι διασκορπισμένα σε endpoint devices. Οι ομάδες επωφελούνται από κοινή, σταθερά διαμορφωμένη πρόσβαση σε όλα τα remote systems, και τα νέα μέλη μπορούν να συνδεθούν σε κάθε απαιτούμενο server αμέσως χωρίς ατομικό setup.
Βασικά χαρακτηριστικά του Remmina
Πρόσβαση πολλαπλών πρωτοκόλλων
Συνδεθείτε μέσω RDP, VNC, SSH, ή SPICE από την ίδια διεπαφή, καλύπτοντας Windows servers, Linux επιτραπέζιους υπολογιστές, και KVM εικονικές μηχανές σε ένα σημείο.
Διεπαφή βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης
Πρόσβαση σε απομακρυσμένα συστήματα από οποιαδήποτε συσκευή με web browser - δεν απαιτείται εγκατάσταση εγγενούς εφαρμογής σε διαχειριζόμενα laptops, tablets ή κοινόχρηστους σταθμούς εργασίας.
Αποθηκευμένα Προφίλ Συνδέσεων
Αποθηκεύστε τα στοιχεία σύνδεσης και τα διαπιστευτήρια για κάθε απομακρυσμένο σύστημα, ώστε οι ομάδες να μπορούν να συνδέονται άμεσα χωρίς να χρειάζεται να ξαναπληκτρολογούν ονόματα κεντρικών υπολογιστών και δεδομένα ελέγχου ταυτότητας.
Πρόχειρο και μεταφορά αρχείων
Μοιραστείτε περιεχόμενο προχείρου και μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της τοπικής σας συνεδρίας και απομακρυσμένων συστημάτων μέσω υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων για απρόσκοπτες ροές εργασίας μεταξύ μηχανών.
Κεντρικοποιημένη Αποθήκευση Διαπιστευτηρίων
Διατηρήστε τους κωδικούς πρόσβασης απομακρυσμένης πρόσβασης σε ασφαλή υποδομή VPS αντί σε συσκευές τελικού σημείου που θα μπορούσαν να χαθούν, να κλαπούν ή να παραβιαστούν.
Γιατί να τρέξω Remmina στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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