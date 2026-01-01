Το Maxun είναι μια πλατφόρμα δεδομένων web ανοιχτού κώδικα, χωρίς κώδικα, που σας επιτρέπει να εξάγετε, να αποσπάτε, να ανιχνεύετε και να αναζητάτε στο web χωρίς να γράφετε κώδικα. Χρησιμοποιώντας έναν οπτικό καταγραφέα, απλά περιηγείστε σε έναν ιστότοπο και το Maxun μετατρέπει τις ενέργειές σας σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο ρομπότ εξαγωγής — δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Η εξαγωγή με τεχνητή νοημοσύνη σας επιτρέπει να περιγράψετε σε απλή γλώσσα ποια δεδομένα θέλετε και να τα ανακτήσετε αυτόματα.

Το self-hosting του Maxun στο δικό σας VPS σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που έχετε αποσπάσει, του προγραμματισμού και των ενσωματώσεων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει εξαγωγή σε Google Sheets, Airtable και webhooks, και περιλαμβάνει ένα πλήρες SDK και CLI για προγραμματιστές που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για διατήρηση δεδομένων και MinIO για αποθήκευση αρχείων, προσφέροντάς σας μια πλήρη, έτοιμη για παραγωγή εγκατάσταση.