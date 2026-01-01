Αναπτύξτε το Maxun με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source no-code πλατφόρμα για τη μετατροπή οποιουδήποτε ιστότοπου σε δομημένες, αυτοματοποιημένες ροές εργασίας εξαγωγής δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Maxun
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Maxun
Το Maxun είναι μια πλατφόρμα δεδομένων web ανοιχτού κώδικα, χωρίς κώδικα, που σας επιτρέπει να εξάγετε, να αποσπάτε, να ανιχνεύετε και να αναζητάτε στο web χωρίς να γράφετε κώδικα. Χρησιμοποιώντας έναν οπτικό καταγραφέα, απλά περιηγείστε σε έναν ιστότοπο και το Maxun μετατρέπει τις ενέργειές σας σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο ρομπότ εξαγωγής — δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Η εξαγωγή με τεχνητή νοημοσύνη σας επιτρέπει να περιγράψετε σε απλή γλώσσα ποια δεδομένα θέλετε και να τα ανακτήσετε αυτόματα.
Το self-hosting του Maxun στο δικό σας VPS σας δίνει τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που έχετε αποσπάσει, του προγραμματισμού και των ενσωματώσεων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει εξαγωγή σε Google Sheets, Airtable και webhooks, και περιλαμβάνει ένα πλήρες SDK και CLI για προγραμματιστές που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για διατήρηση δεδομένων και MinIO για αποθήκευση αρχείων, προσφέροντάς σας μια πλήρη, έτοιμη για παραγωγή εγκατάσταση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Maxun
No-Code Καταγραφέας
Καταγράψτε τις ενέργειες περιήγησής σας μία φορά και η Maxun τις μετατρέπει σε ένα επαναλαμβανόμενο ρομπότ εξαγωγής — χωρίς να απαιτείται κώδικας.
Εξαγωγή Δεδομένων AI
Περιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε σε φυσική γλώσσα και αφήστε την εξαγωγή με τεχνολογία LLM να τα εντοπίσει και να τα δομήσει για εσάς.
Ανίχνευση Ιστού
Ανιχνεύει ολόκληρες ιστοσελίδες αυτόματα, ανακαλύπτοντας και εξάγοντας περιεχόμενο από κάθε σχετική σελίδα εντός καθορισμένου εύρους.
Προγραμματισμένες εκτελέσεις
Ρυθμίστε τα ρομπότ να εκτελούνται βάσει χρονοδιαγράμματος και να παραδίδουν νέα δομημένα δεδομένα στον προορισμό της επιλογής σας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Ευέλικτες Ενσωματώσεις
Εξάγετε τα εξαγόμενα δεδομένα απευθείας σε Google Sheets, Airtable, ή σε οποιοδήποτε webhook endpoint με ενσωματωμένη υποστήριξη integration.
Γιατί να τρέξω Maxun στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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