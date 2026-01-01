Ανάπτυξη Foxel με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted ιδιωτικός cloud αποθηκευτικός χώρος με σημασιολογική αναζήτηση με AI σε φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Foxel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Foxel
Το Foxel είναι μια πλατφόρμα ιδιωτικού cloud storage ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί αρχεία από τοπικούς δίσκους, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox και άλλα backends πίσω από ένα ενιαίο web interface. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι η σημασιολογική αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία σας επιτρέπει να βρίσκετε φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα μέσω περιγραφών φυσικής γλώσσας αντί για ονόματα αρχείων.
Η αυτο-φιλοξενία του Foxel διατηρεί την προσωπική σας βιβλιοθήκη πολυμέσων, τα αρχεία εργασίας και τα κοινόχρηστα αρχεία της ομάδας σας σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς ιδιόκτητο κλείδωμα και χωρίς τρίτους να σαρώνουν τα δεδομένα σας για να δημιουργήσουν embeddings. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, οι υπογεγραμμένοι σύνδεσμοι κοινής χρήσης και οι αντιστοιχίσεις πρωτοκόλλων μέσω S3 API και WebDAV το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Foxel
Σημασιολογική αναζήτηση AI
Βρείτε φωτογραφίες και έγγραφα περιγράφοντάς τα σε απλή γλώσσα χρησιμοποιώντας διαμορφώσιμα μοντέλα embedding και Milvus ή Qdrant vector databases.
Ενοποιημένα storage backends
Συνδέστε τοπικούς δίσκους, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox και άλλα πίσω από μία διεπαφή περιήγησης με επεκτάσιμους προσαρμογείς.
Έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους
Ορίστε προσαρμοσμένους ρόλους με δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής, διαγραφής και κοινής χρήσης με βάση τη διαδρομή, χρησιμοποιώντας wildcards, regex και κανόνες με σειρά προτεραιότητας.
Ενσωματωμένη προεπισκόπηση αρχείου
Προβάλετε εικόνες, βίντεο, PDF, έγγραφα Office, κείμενο και πηγαίο κώδικα απευθείας στον browser χωρίς να κατεβάσετε το αρχικό αρχείο.
Αντιστοιχίσεις πρωτοκόλλου
Εκθέστε τον χώρο αποθήκευσής σας μέσω S3-compatible endpoints, WebDAV mounts, και signed direct links για scripts, apps, και OS file managers.
Plugin και AI πράκτορας
Επεκτείνετε την πλατφόρμα με manifest-based plugins και έναν ενσωματωμένο AI πράκτορα που εκτελεί λειτουργίες αρχείων και εργασίες αυτοματοποίησης.
Γιατί να τρέξω Foxel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.