Το Foxel είναι μια πλατφόρμα ιδιωτικού cloud storage ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί αρχεία από τοπικούς δίσκους, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox και άλλα backends πίσω από ένα ενιαίο web interface. Το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του είναι η σημασιολογική αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία σας επιτρέπει να βρίσκετε φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα μέσω περιγραφών φυσικής γλώσσας αντί για ονόματα αρχείων.

Η αυτο-φιλοξενία του Foxel διατηρεί την προσωπική σας βιβλιοθήκη πολυμέσων, τα αρχεία εργασίας και τα κοινόχρηστα αρχεία της ομάδας σας σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως — χωρίς χρεώσεις ανά θέση, χωρίς ιδιόκτητο κλείδωμα και χωρίς τρίτους να σαρώνουν τα δεδομένα σας για να δημιουργήσουν embeddings. Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων, οι υπογεγραμμένοι σύνδεσμοι κοινής χρήσης και οι αντιστοιχίσεις πρωτοκόλλων μέσω S3 API και WebDAV το καθιστούν κατάλληλο τόσο για ιδιώτες όσο και για μικρές ομάδες.