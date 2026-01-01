Αναπτύξτε το KitchenOwl με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη κοινόχρηστη λίστα αγορών, διαχειριστής συνταγών και προγραμματιστής γευμάτων που κρατάει όλο το νοικοκυριό σε συγχρονισμό από οποιαδήποτε συσκευή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για KitchenOwl
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με KitchenOwl
Το KitchenOwl είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, για λίστες αγορών, συνταγές και προγραμματισμό γευμάτων για νοικοκυριά. Το backend Flask συνδυάζεται με ένα UI Flutter web και mobile για να διατηρεί τις λίστες αγορών, την απογραφή αποθήκης και τις αποθηκευμένες συνταγές συγχρονισμένες σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές των μελών του νοικοκυριού — τηλέφωνα στο κατάστημα, tablet στην κουζίνα, laptop οπουδήποτε αλλού.
Η αυτο-φιλοξενία του KitchenOwl στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνήθειες αγορών, τις συλλογές συνταγών και τις ρουτίνες του νοικοκυριού εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για ένα SaaS δωρεάν επιπέδου που εκμεταλλεύεται τα δεδομένα αγορών των καταναλωτών. Η ανάπτυξη σε ένα μόνο κοντέινερ περιλαμβάνει SQLite για χαμηλή χρήση πόρων, υποστηρίζει απεριόριστα νοικοκυριά και συνταγές, και ενσωματώνεται με εφαρμογές για κινητά σε iOS και Android για επεξεργασία λίστας εντός καταστήματος.
Βασικά χαρακτηριστικά του KitchenOwl
Κοινόχρηστες λίστες αγορών
Συγχρονισμένες λίστες αγορών σε πραγματικό χρόνο σε τηλέφωνα, tablet και φορητούς υπολογιστές, ώστε όλοι να βλέπουν την ίδια λίστα κατά τη διάρκεια των αγορών ή του προγραμματισμού.
Συνταγές και προγραμματισμός γευμάτων
Αποθηκεύστε συνταγές (ή εισαγάγετέ τις από URL), προγραμματίστε γεύματα σε ένα ημερολόγιο και δημιουργήστε αυτόματα μια λίστα αγορών από επιλεγμένες συνταγές.
Παρακολούθηση αποθήκης
Παρακολουθείτε τα αντικείμενα που έχετε ήδη, ώστε ο προγραμματισμός γευμάτων να μπορεί να τα αφαιρέσει από την παραγόμενη λίστα αγορών και να αποφύγετε διπλές αγορές.
Πολλαπλά νοικοκυριά
Διαχειριστείτε ξεχωριστά νοικοκυριά σε μία μόνο εγκατάσταση, το καθένα με απομονωμένες λίστες, συνταγές και μέλη για κοινά σπίτια ή διευρυμένες οικογένειες.
Εφαρμογές iOS και Android
Οι εφαρμογές για κινητά πρώτου μέρους συνδέονται με την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας για γρήγορες ενημερώσεις λιστών, offline αγορές και καταχώριση αντικειμένων τύπου barcode.
Έξυπνες προτάσεις
Οι προτάσεις ειδών και η ταξινόμηση ανά διάδρομο επιταχύνουν τη δημιουργία λιστών μαθαίνοντας τα είδη που το νοικοκυριό τείνει να αγοράζει μαζί.
Γιατί να τρέξω KitchenOwl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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