Το KitchenOwl είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, για λίστες αγορών, συνταγές και προγραμματισμό γευμάτων για νοικοκυριά. Το backend Flask συνδυάζεται με ένα UI Flutter web και mobile για να διατηρεί τις λίστες αγορών, την απογραφή αποθήκης και τις αποθηκευμένες συνταγές συγχρονισμένες σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές των μελών του νοικοκυριού — τηλέφωνα στο κατάστημα, tablet στην κουζίνα, laptop οπουδήποτε αλλού.

Η αυτο-φιλοξενία του KitchenOwl στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνήθειες αγορών, τις συλλογές συνταγών και τις ρουτίνες του νοικοκυριού εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για ένα SaaS δωρεάν επιπέδου που εκμεταλλεύεται τα δεδομένα αγορών των καταναλωτών. Η ανάπτυξη σε ένα μόνο κοντέινερ περιλαμβάνει SQLite για χαμηλή χρήση πόρων, υποστηρίζει απεριόριστα νοικοκυριά και συνταγές, και ενσωματώνεται με εφαρμογές για κινητά σε iOS και Android για επεξεργασία λίστας εντός καταστήματος.