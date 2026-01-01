Έκπτωση έως 69% για KitchenOwl

Αναπτύξτε το KitchenOwl με ένα κλικ.

Αυτο-φιλοξενούμενη κοινόχρηστη λίστα αγορών, διαχειριστής συνταγών και προγραμματιστής γευμάτων που κρατάει όλο το νοικοκυριό σε συγχρονισμό από οποιαδήποτε συσκευή.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το KitchenOwl με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για KitchenOwl

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με KitchenOwl

Το KitchenOwl είναι μια εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη, για λίστες αγορών, συνταγές και προγραμματισμό γευμάτων για νοικοκυριά. Το backend Flask συνδυάζεται με ένα UI Flutter web και mobile για να διατηρεί τις λίστες αγορών, την απογραφή αποθήκης και τις αποθηκευμένες συνταγές συγχρονισμένες σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις συσκευές των μελών του νοικοκυριού — τηλέφωνα στο κατάστημα, tablet στην κουζίνα, laptop οπουδήποτε αλλού.

Η αυτο-φιλοξενία του KitchenOwl στο δικό σας VPS διατηρεί τις συνήθειες αγορών, τις συλλογές συνταγών και τις ρουτίνες του νοικοκυριού εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για ένα SaaS δωρεάν επιπέδου που εκμεταλλεύεται τα δεδομένα αγορών των καταναλωτών. Η ανάπτυξη σε ένα μόνο κοντέινερ περιλαμβάνει SQLite για χαμηλή χρήση πόρων, υποστηρίζει απεριόριστα νοικοκυριά και συνταγές, και ενσωματώνεται με εφαρμογές για κινητά σε iOS και Android για επεξεργασία λίστας εντός καταστήματος.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του KitchenOwl

Κοινόχρηστες λίστες αγορών

Συγχρονισμένες λίστες αγορών σε πραγματικό χρόνο σε τηλέφωνα, tablet και φορητούς υπολογιστές, ώστε όλοι να βλέπουν την ίδια λίστα κατά τη διάρκεια των αγορών ή του προγραμματισμού.

Συνταγές και προγραμματισμός γευμάτων

Αποθηκεύστε συνταγές (ή εισαγάγετέ τις από URL), προγραμματίστε γεύματα σε ένα ημερολόγιο και δημιουργήστε αυτόματα μια λίστα αγορών από επιλεγμένες συνταγές.

Παρακολούθηση αποθήκης

Παρακολουθείτε τα αντικείμενα που έχετε ήδη, ώστε ο προγραμματισμός γευμάτων να μπορεί να τα αφαιρέσει από την παραγόμενη λίστα αγορών και να αποφύγετε διπλές αγορές.

Πολλαπλά νοικοκυριά

Διαχειριστείτε ξεχωριστά νοικοκυριά σε μία μόνο εγκατάσταση, το καθένα με απομονωμένες λίστες, συνταγές και μέλη για κοινά σπίτια ή διευρυμένες οικογένειες.

Εφαρμογές iOS και Android

Οι εφαρμογές για κινητά πρώτου μέρους συνδέονται με την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας για γρήγορες ενημερώσεις λιστών, offline αγορές και καταχώριση αντικειμένων τύπου barcode.

Έξυπνες προτάσεις

Οι προτάσεις ειδών και η ταξινόμηση ανά διάδρομο επιταχύνουν τη δημιουργία λιστών μαθαίνοντας τα είδη που το νοικοκυριό τείνει να αγοράζει μαζί.

Γιατί να τρέξω KitchenOwl στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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