Αναπτύξτε το AirTrail με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων ανοιχτού κώδικα για την καταγραφή, οπτικοποίηση και ανάλυση των αεροπορικών σας ταξιδιών σε έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AirTrail
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AirTrail
Το AirTrail είναι μια προσωπική web εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να καταγράφετε κάθε πτήση, να οπτικοποιείτε τις διαδρομές σας σε έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη και να εξερευνάτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των ταξιδιών σας. Υποστηρίζει την εισαγωγή δεδομένων πτήσεων από δημοφιλείς υπηρεσίες όπως MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt και JetLog, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός πλήρους αρχείου καταγραφής από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών επιτρέπει σε κάθε μέλος του νοικοκυριού να διατηρεί ένα ξεχωριστό ιδιωτικό ημερολόγιο πτήσεων στην ίδια εγκατάσταση.
Η αυτο-φιλοξενία του AirTrail στο δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό των ταξιδιών σας ιδιωτικό και πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές και χωρίς καμία υπηρεσία τρίτου μέρους να διατηρεί τα δεδομένα σας. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί λαμβάνει αυτόματα πρόσβαση επιπέδου ιδιοκτήτη.
Βασικά χαρακτηριστικά του AirTrail
Διαδραστικός παγκόσμιος χάρτης
Δείτε κάθε πτήση απεικονισμένη σε έναν παγκόσμιο χάρτη με γραμμές διαδρομής που συνδέουν κάθε αφετηρία και προορισμό που έχετε επισκεφθεί.
Εισαγωγές ιστορικού πτήσεων
Εισαγάγετε υπάρχοντα αρχεία καταγραφής από MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog και byAir για να συμπληρώσετε άμεσα το ιστορικό σας.
Στατιστικά Ταξιδιών
Εξερευνήστε τα σύνολα και τις αναλύσεις για την απόσταση που διανύθηκε, τις χώρες που επισκεφτήκατε, τα αεροδρόμια που χρησιμοποιήθηκαν, τις αεροπορικές εταιρείες και τον χρόνο που περάσατε στον αέρα.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Μοιραστείτε μία εφαρμογή AirTrail με την οικογένεια ή τους συνταξιδιώτες σας - κάθε χρήστης διατηρεί το δικό του ιδιωτικό αρχείο πτήσεων και στατιστικά στοιχεία.
Δημόσιος διαμοιρασμός πτήσεων
Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο κοινής χρήσης ώστε άλλοι να μπορούν να περιηγηθούν στον διαδραστικό χάρτη πτήσεων σας χωρίς να χρειάζονται λογαριασμό.
Γιατί να τρέχω AirTrail στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.