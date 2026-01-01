Το AirTrail είναι μια προσωπική web εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να καταγράφετε κάθε πτήση, να οπτικοποιείτε τις διαδρομές σας σε έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη και να εξερευνάτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ιστορικό των ταξιδιών σας. Υποστηρίζει την εισαγωγή δεδομένων πτήσεων από δημοφιλείς υπηρεσίες όπως MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt και JetLog, διευκολύνοντας τη δημιουργία ενός πλήρους αρχείου καταγραφής από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών επιτρέπει σε κάθε μέλος του νοικοκυριού να διατηρεί ένα ξεχωριστό ιδιωτικό ημερολόγιο πτήσεων στην ίδια εγκατάσταση.

Η αυτο-φιλοξενία του AirTrail στο δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό των ταξιδιών σας ιδιωτικό και πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς συνδρομές και χωρίς καμία υπηρεσία τρίτου μέρους να διατηρεί τα δεδομένα σας. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί λαμβάνει αυτόματα πρόσβαση επιπέδου ιδιοκτήτη.