Αναπτύξτε το AdventureLog με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης ταξιδιών και σχεδιαστής ταξιδιών με διαδραστικούς χάρτες, δρομολόγια και πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AdventureLog
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AdventureLog
Το AdventureLog είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ταξιδιών open-source για την καταγραφή περασμένων περιπετειών και τον προγραμματισμό μελλοντικών ταξιδιών. Κατασκευασμένο με SvelteKit και Django με υποστήριξη PostGIS, συνδυάζει έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη για την οπτικοποίηση προορισμών με λεπτομερή εργαλεία προγραμματισμού ταξιδιών που καλύπτουν πολυήμερες διαδρομές, πτήσεις, διαμονές και λίστες ελέγχου δραστηριοτήτων.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές εφαρμογές ταξιδιών που αποθηκεύουν τα ταξίδια σας σε servers τρίτων, το AdventureLog είναι πλήρως self-hosted — οι φωτογραφίες σας, το ιστορικό τοποθεσίας και οι προσωπικές σας ταξιδιωτικές σημειώσεις παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Οι συνεργατικές λειτουργίες επιτρέπουν σε οικογένειες και ταξιδιωτικές ομάδες να μοιράζονται σχέδια και να καταγράφουν αναμνήσεις μαζί, ενώ τα analytics παρακολουθούν τις χώρες που επισκεφτήκατε και τα στατιστικά στοιχεία περιφερειακής εξερεύνησης με την πάροδο του χρόνου.
Βασικά χαρακτηριστικά του AdventureLog
Διαδραστικός παγκόσμιος χάρτης
Οραματιστείτε κάθε προορισμό που έχετε επισκεφθεί σε έναν παγκόσμιο χάρτη, δίνοντάς σας μια άμεση και ικανοποιητική εικόνα του πόσο μακριά έχετε ταξιδέψει.
Σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού
Δημιουργήστε πλήρη δρομολόγια με πτήσεις, διαμονή και δραστηριότητες οργανωμένα μέρα με τη μέρα, ώστε ο ταξιδιωτικός προγραμματισμός να βρίσκεται σε ένα μέρος αντί να είναι διασκορπισμένος σε υπολογιστικά φύλλα και σημειώσεις.
Πλούσια καταγραφή περιπέτειας
Καταγράψτε κάθε προορισμό με ημερομηνίες, περιγραφές, προσωπικές αξιολογήσεις και μεταφορτώσεις φωτογραφιών, δημιουργώντας ένα λεπτομερές ταξιδιωτικό ημερολόγιο που μεγαλώνει με κάθε ταξίδι.
Ταξιδιωτικές αναλύσεις
Παρακολουθήστε στατιστικά στοιχεία όπως χώρες που επισκεφτήκατε, περιοχές που εξερευνήσατε και συνολική απόσταση που διανύσατε, μετατρέποντας το ιστορικό των ταξιδιών σας σε σημαντικά προσωπικά ορόσημα.
Συνεργατικά ταξίδια
Μοιραστείτε περιπέτειες και συν-σχεδιάστε ταξίδια με την οικογένεια ή τους συνταξιδιώτες, διατηρώντας τους πάντες ευθυγραμμισμένους στα δρομολόγια και τις αναμνήσεις χωρίς να βασίζεστε σε εργαλεία ομαδικού σχεδιασμού τρίτων.
Γιατί να τρέχω AdventureLog στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.