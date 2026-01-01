Το AdventureLog είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ταξιδιών open-source για την καταγραφή περασμένων περιπετειών και τον προγραμματισμό μελλοντικών ταξιδιών. Κατασκευασμένο με SvelteKit και Django με υποστήριξη PostGIS, συνδυάζει έναν διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη για την οπτικοποίηση προορισμών με λεπτομερή εργαλεία προγραμματισμού ταξιδιών που καλύπτουν πολυήμερες διαδρομές, πτήσεις, διαμονές και λίστες ελέγχου δραστηριοτήτων.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές εφαρμογές ταξιδιών που αποθηκεύουν τα ταξίδια σας σε servers τρίτων, το AdventureLog είναι πλήρως self-hosted — οι φωτογραφίες σας, το ιστορικό τοποθεσίας και οι προσωπικές σας ταξιδιωτικές σημειώσεις παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Οι συνεργατικές λειτουργίες επιτρέπουν σε οικογένειες και ταξιδιωτικές ομάδες να μοιράζονται σχέδια και να καταγράφουν αναμνήσεις μαζί, ενώ τα analytics παρακολουθούν τις χώρες που επισκεφτήκατε και τα στατιστικά στοιχεία περιφερειακής εξερεύνησης με την πάροδο του χρόνου.