Αναπτύξτε το Baby Buddy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ολοκληρωμένη εφαρμογή παρακολούθησης μωρού που βοηθά γονείς και φροντιστές να παρακολουθούν τη σίτιση, τον ύπνο, τις πάνες και την ανάπτυξη ιδιωτικά.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Baby Buddy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Baby Buddy
Το Baby Buddy είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης μωρών με έμφαση στην ιδιωτικότητα, που βοηθά γονείς και φροντιστές να καταγράφουν καθημερινές δραστηριότητες, μετρήσεις ανάπτυξης και πληροφορίες υγείας για βρέφη. Προγράμματα σίτισης, αλλαγές πάνας, μοτίβα ύπνου, μετρήσεις βάρους και ύψους, καθώς και αρχεία φαρμάκων, καταγράφονται όλα μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής web, σχεδιασμένης για γρήγορη καταχώριση κατά τη διάρκεια πολυάσχολων στιγμών γονεϊκότητας. Οπτικά γραφήματα και αναφορές διευκολύνουν τον εντοπισμό μοτίβων και την κοινή χρήση δεδομένων με παιδίατρους.
Η αυτο-φιλοξενία του Baby Buddy σημαίνει ότι οι προσωπικές λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη και την υγεία του παιδιού σας δεν φτάνουν ποτέ σε servers τρίτων ή σε πλατφόρμες διαφήμισης. Πολλοί φροντιστές — γονείς, παππούδες, babysitters — μπορούν όλοι να καταγράφουν δραστηριότητες από οποιαδήποτε συσκευή, διατηρώντας το νοικοκυριό συγχρονισμένο χωρίς να βασίζονται σε μια εμπορική εφαρμογή που μπορεί να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει την πολιτική απορρήτου της.
Βασικά χαρακτηριστικά του Baby Buddy
Πρόσβαση πολλαπλών φροντιστών
Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και babysitters μπορούν όλοι να καταγράφουν δραστηριότητα ταυτόχρονα από οποιαδήποτε συσκευή, διατηρώντας τους πάντες ενήμερους σχετικά με την τρέχουσα ρουτίνα και τις ανάγκες του μωρού.
Ολοκληρωμένη παρακολούθηση δραστηριότητας
Καταγράψτε τις συνεδρίες σίτισης, τις αλλαγές πάνας, τις περιόδους ύπνου, τον χρόνο μπρούμυτα, τα μπάνια και άλλα, με ενσωματωμένα χρονόμετρα, ώστε η καταγραφή να γίνεται σε δευτερόλεπτα ακόμα και σε χαοτικές στιγμές.
Ανάπτυξη και αρχεία υγείας
Παρακολουθήστε το βάρος, το ύψος και την περίμετρο κεφαλής διαχρονικά, με οπτικά διαγράμματα τα οποία μπορείτε να μοιραστείτε απευθείας με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε παιδιατρικά ραντεβού.
Αναφορές μοτίβων
Οι οπτικές αναφορές αναδεικνύουν τις τάσεις συχνότητας σίτισης, τα μοτίβα διάρκειας ύπνου και τις καταμετρήσεις πάνας, βοηθώντας τους γονείς να αναγνωρίσουν ρουτίνες και να εντοπίσουν ανωμαλίες νωρίς.
Πλήρης προστασία δεδομένων
Όλα τα αρχεία παραμένουν στον δικό σας server — χωρίς κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους, χωρίς διαφημιστικά προφίλ, και χωρίς κίνδυνο απώλειας πρόσβασης αν μια εμπορική υπηρεσία διακοπεί.
Γιατί να τρέχω Baby Buddy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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