Το Baby Buddy είναι μια εφαρμογή παρακολούθησης μωρών με έμφαση στην ιδιωτικότητα, που βοηθά γονείς και φροντιστές να καταγράφουν καθημερινές δραστηριότητες, μετρήσεις ανάπτυξης και πληροφορίες υγείας για βρέφη. Προγράμματα σίτισης, αλλαγές πάνας, μοτίβα ύπνου, μετρήσεις βάρους και ύψους, καθώς και αρχεία φαρμάκων, καταγράφονται όλα μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής web, σχεδιασμένης για γρήγορη καταχώριση κατά τη διάρκεια πολυάσχολων στιγμών γονεϊκότητας. Οπτικά γραφήματα και αναφορές διευκολύνουν τον εντοπισμό μοτίβων και την κοινή χρήση δεδομένων με παιδίατρους.

Η αυτο-φιλοξενία του Baby Buddy σημαίνει ότι οι προσωπικές λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη και την υγεία του παιδιού σας δεν φτάνουν ποτέ σε servers τρίτων ή σε πλατφόρμες διαφήμισης. Πολλοί φροντιστές — γονείς, παππούδες, babysitters — μπορούν όλοι να καταγράφουν δραστηριότητες από οποιαδήποτε συσκευή, διατηρώντας το νοικοκυριό συγχρονισμένο χωρίς να βασίζονται σε μια εμπορική εφαρμογή που μπορεί να διακόψει την υπηρεσία ή να αλλάξει την πολιτική απορρήτου της.