Αναπτύξτε το Bar Assistant με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής συνταγών κοκτέιλ που παρακολουθεί το απόθεμα του μπαρ σας και σας λέει ακριβώς ποια ποτά μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη στιγμή.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bar Assistant
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bar Assistant
Το Bar Assistant είναι μια self-hosted web application για τους λάτρεις των κοκτέιλ και τους οικιακούς bartenders που θέλουν να διαχειρίζονται το ράφι των συστατικών τους και να ανακαλύπτουν συνταγές με βάση αυτά που έχουν πραγματικά διαθέσιμα. Ξεπερνά ένα απλό βιβλίο συνταγών, λαμβάνοντας έξυπνα υπόψη τα υποκατάστατα συστατικών, τα προαιρετικά συστατικά και τις σχέσεις συστατικών γονέα-παιδιού - μεγιστοποιώντας τον αριθμό των κοκτέιλ που μπορείτε να φτιάξετε από το τρέχον απόθεμά σας χωρίς να χρειαστεί να πάτε στο κατάστημα.
Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το web interface Salt Rim, τον API server του Bar Assistant, το Meilisearch για άμεση αναζήτηση full-text σε όλη τη συλλογή συνταγών σας, και το Redis για caching. Το self-hosting σημαίνει ότι οι προσωπικές σας σημειώσεις συνταγών, οι προσαρμοσμένες δημιουργίες κοκτέιλ και το απόθεμα συστατικών παραμένουν στον δικό σας server αντί να είναι κλειδωμένα μέσα σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bar Assistant
Αντιστοίχιση συστατικών ραφιού
Πείτε στο Bar Assistant τι έχετε στο ντουλάπι σας και σας δείχνει αμέσως ποια κοκτέιλ μπορείτε να φτιάξετε, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων αντιστοιχιών χρησιμοποιώντας υποκατάστατα συστατικών.
Γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου
Το Meilisearch τροφοδοτεί την άμεση αναζήτηση σε συνταγές, φιλτράροντας με βάση τη μέθοδο παρασκευής, το ABV, τον τύπο ποτηριού, τις ετικέτες και άλλα, ώστε να βρείτε αμέσως το σωστό ποτό.
Εισαγωγή συνταγής
Συλλέξτε συνταγές απευθείας από ιστοσελίδες κοκτέιλ ή δημιουργήστε τις δικές σας, στη συνέχεια οργανώστε τις σε θεματικές συλλογές για διαφορετικές περιστάσεις ή εποχές.
Δικαιώματα πολλαπλών χρηστών
Οι ρόλοι Admin, moderator, general και guest σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε ένα κοινόχρηστο περιβάλλον για φίλους ή μια ομάδα, χωρίς να δίνετε σε όλους το ίδιο επίπεδο πρόσβασης.
Ευέλικτες μορφές εξαγωγής
Εξαγάγετε συνταγές ως JSON, YAML, XML, Markdown, ή σελίδες έτοιμες για εκτύπωση, ώστε η συλλογή σας να μην είναι ποτέ κλειδωμένη σε μία μόνο μορφή ή πλατφόρμα.
Γιατί να τρέχω Bar Assistant στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.