Το Bar Assistant είναι μια self-hosted web application για τους λάτρεις των κοκτέιλ και τους οικιακούς bartenders που θέλουν να διαχειρίζονται το ράφι των συστατικών τους και να ανακαλύπτουν συνταγές με βάση αυτά που έχουν πραγματικά διαθέσιμα. Ξεπερνά ένα απλό βιβλίο συνταγών, λαμβάνοντας έξυπνα υπόψη τα υποκατάστατα συστατικών, τα προαιρετικά συστατικά και τις σχέσεις συστατικών γονέα-παιδιού - μεγιστοποιώντας τον αριθμό των κοκτέιλ που μπορείτε να φτιάξετε από το τρέχον απόθεμά σας χωρίς να χρειαστεί να πάτε στο κατάστημα.

Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει το web interface Salt Rim, τον API server του Bar Assistant, το Meilisearch για άμεση αναζήτηση full-text σε όλη τη συλλογή συνταγών σας, και το Redis για caching. Το self-hosting σημαίνει ότι οι προσωπικές σας σημειώσεις συνταγών, οι προσαρμοσμένες δημιουργίες κοκτέιλ και το απόθεμα συστατικών παραμένουν στον δικό σας server αντί να είναι κλειδωμένα μέσα σε μια εφαρμογή τρίτου μέρους.