Αναπτύξτε το autobrr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονο εργαλείο αυτοματοποίησης λήψεων που παρακολουθεί κανάλια IRC ευρετηριαστών σε πραγματικό χρόνο για να κατεβάζει torrents τη στιγμή που ανακοινώνονται.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για autobrr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με autobrr
Το autobrr είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης λήψεων επόμενης γενιάς για torrents και usenet που ενοποιεί τη λειτουργικότητα εργαλείων όπως τα autodl-irssi, trackarr και flexget σε μια ενιαία, σύγχρονη λύση. Συνδέεται με κανάλια IRC indexer όπου οι νέες κυκλοφορίες ανακοινώνονται τη στιγμή που ανεβαίνουν, εφαρμόζει τους κανόνες φίλτρων σας και προωθεί τα αντίστοιχα αρχεία torrent στον επιλεγμένο client λήψης σας — όλα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις polling.
Η αυτο-φιλοξενία του autobrr σε ένα VPS εξασφαλίζει παρακολούθηση καναλιών IRC 24/7 με επίμονες συνδέσεις τις οποίες μια οικιακή μηχανή με δυναμική IP ή προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας δεν μπορεί να διατηρήσει αξιόπιστα. Η συνεχής λειτουργία σε αποκλειστική υποδομή σημαίνει ότι η αυτοματοποίησή σας δεν χάνει ποτέ ένα freeleech window, μια limited-seeder release ή μια ευκαιρία ratio ευαίσθητη στο χρόνο σε private trackers.
Βασικά χαρακτηριστικά του autobrr
Παρακολούθηση IRC σε πραγματικό χρόνο
Επίμονες συνδέσεις σε indexer IRC announce channels ανιχνεύουν νέες κυκλοφορίες τη στιγμή που ανεβαίνουν, πριν τις δουν οι ροές RSS ή η αναζήτηση API.
Προηγμένοι κανόνες φίλτρων
Δημιουργήστε σύνθετα φίλτρα με βάση το μέγεθος, την κατηγορία, τον uploader, την ομάδα κυκλοφορίας, την ανάλυση και τα προσαρμοσμένα μοτίβα regex για να αποκτήσετε ακριβώς αυτό που θέλετε και τίποτα άλλο.
Πολυ-πελατειακή υποστήριξη
Στείλτε τα ληφθέντα torrents απευθείας σε qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ή φακέλους παρακολούθησης — δρομολογώντας αυτόματα διαφορετικά φίλτρα σε διαφορετικούς clients.
arr ενσωμάτωση
Η εγγενής ενσωμάτωση με τα Radarr, Sonarr, Lidarr και Whisparr επιτρέπει στο autobrr να ελέγχει αν μια έκδοση είναι πραγματικά επιθυμητή πριν από τη λήψη, εξαλείφοντας το χαμένο bandwidth.
Στατιστικά και ιστορικό
Παρακολουθήστε τους αριθμούς λήψεων, φιλτράρετε τα ποσοστά επιτυχίας και ανακτήστε το ιστορικό μέσω του web interface, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε τους κανόνες σας και να κατανοήσετε την απόδοση της αυτοματοποίησής σας με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέχω autobrr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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