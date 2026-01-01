Το autobrr είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποίησης λήψεων επόμενης γενιάς για torrents και usenet που ενοποιεί τη λειτουργικότητα εργαλείων όπως τα autodl-irssi, trackarr και flexget σε μια ενιαία, σύγχρονη λύση. Συνδέεται με κανάλια IRC indexer όπου οι νέες κυκλοφορίες ανακοινώνονται τη στιγμή που ανεβαίνουν, εφαρμόζει τους κανόνες φίλτρων σας και προωθεί τα αντίστοιχα αρχεία torrent στον επιλεγμένο client λήψης σας — όλα σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις polling.

Η αυτο-φιλοξενία του autobrr σε ένα VPS εξασφαλίζει παρακολούθηση καναλιών IRC 24/7 με επίμονες συνδέσεις τις οποίες μια οικιακή μηχανή με δυναμική IP ή προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας δεν μπορεί να διατηρήσει αξιόπιστα. Η συνεχής λειτουργία σε αποκλειστική υποδομή σημαίνει ότι η αυτοματοποίησή σας δεν χάνει ποτέ ένα freeleech window, μια limited-seeder release ή μια ευκαιρία ratio ευαίσθητη στο χρόνο σε private trackers.