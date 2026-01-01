Το jsreport είναι ένας open-source reporting server που δημιουργεί επιχειρηματικά έγγραφα ποιότητας παραγωγής από πρότυπα HTML. Οι ομάδες ανάπτυξης το χρησιμοποιούν ως κοινή υπηρεσία την οποία οποιαδήποτε εφαρμογή στον οργανισμό μπορεί να καλέσει μέσω REST API — περνώντας δεδομένα JSON και λαμβάνοντας μια μορφοποιημένη απάντηση PDF, υπολογιστικού φύλλου Excel, DOCX ή HTML χωρίς καμία λογική rendering στην εφαρμογή που κάνει την κλήση. Τα πρότυπα γράφονται σε τυπική HTML και CSS χρησιμοποιώντας Handlebars ή άλλες υποστηριζόμενες μηχανές, έτσι ώστε οποιοσδήποτε web developer να μπορεί να τα δημιουργήσει και να τα συντηρήσει χωρίς να μάθει μια ιδιόκτητη DSL.

Η αυτο-φιλοξενία του jsreport διατηρεί τα δημιουργημένα έγγραφα — τιμολόγια, συμβόλαια, οικονομικές καταστάσεις — σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, χωρίς να στέλνει ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα σε μια υπηρεσία rendering τρίτου μέρους. Χωρίς χρεώσεις ανά έγγραφο και χωρίς όρια χρήσης.