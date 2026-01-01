Αναπτύξτε το jsreport με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αναφορών JavaScript για τη δημιουργία εγγράφων PDF, Excel και DOCX από πρότυπα HTML μέσω REST API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για jsreport
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με jsreport
Το jsreport είναι ένας open-source reporting server που δημιουργεί επιχειρηματικά έγγραφα ποιότητας παραγωγής από πρότυπα HTML. Οι ομάδες ανάπτυξης το χρησιμοποιούν ως κοινή υπηρεσία την οποία οποιαδήποτε εφαρμογή στον οργανισμό μπορεί να καλέσει μέσω REST API — περνώντας δεδομένα JSON και λαμβάνοντας μια μορφοποιημένη απάντηση PDF, υπολογιστικού φύλλου Excel, DOCX ή HTML χωρίς καμία λογική rendering στην εφαρμογή που κάνει την κλήση. Τα πρότυπα γράφονται σε τυπική HTML και CSS χρησιμοποιώντας Handlebars ή άλλες υποστηριζόμενες μηχανές, έτσι ώστε οποιοσδήποτε web developer να μπορεί να τα δημιουργήσει και να τα συντηρήσει χωρίς να μάθει μια ιδιόκτητη DSL.
Η αυτο-φιλοξενία του jsreport διατηρεί τα δημιουργημένα έγγραφα — τιμολόγια, συμβόλαια, οικονομικές καταστάσεις — σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, χωρίς να στέλνει ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα σε μια υπηρεσία rendering τρίτου μέρους. Χωρίς χρεώσεις ανά έγγραφο και χωρίς όρια χρήσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του jsreport
Πολλαπλές μορφές εξόδου
Δημιουργήστε PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ή XML από το ίδιο πρότυπο, αλλάζοντας τη μορφή μέσω μιας παραμέτρου API χωρίς να χρειάζεται να διατηρείτε ξεχωριστά σχέδια.
REST API rendering
Κάθε πρότυπο είναι ένα POST endpoint — οι εφαρμογές περνούν δεδομένα JSON και λαμβάνουν πίσω το αποδοθέν έγγραφο, αποσυνδέοντας τη λογική αναφορών από τον κώδικα εφαρμογής.
Σχεδιαστής βασισμένος σε browser
Σχεδιάστε, κάντε προεπισκόπηση και δοκιμάστε πρότυπα αναφορών απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο επεξεργαστή ιστού, χωρίς να χρειάζεται να εναλλάσσεστε μεταξύ εργαλείων.
Προγραμματισμός αναφορών
Προγραμματίστε τις αναφορές να εκτελούνται αυτόματα σε καθορισμένα διαστήματα και να παραδίδονται μέσω email ή να αποθηκεύεται το αποτέλεσμα, εξαλείφοντας τις χειροκίνητες, επαναλαμβανόμενες εξαγωγές.
Διαχείριση εκδόσεων προτύπων
Παρακολουθήστε κάθε αλλαγή σε ένα πρότυπο με ενσωματωμένο ιστορικό εκδόσεων και επαναφέρετε σε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση χωρίς να χρειάζεται να διατηρείτε ένα ξεχωριστό VCS.
Γιατί να τρέξω jsreport στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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