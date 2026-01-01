Το DocuSeal είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων που προσφέρει τις βασικές δυνατότητες εμπορικών υπηρεσιών όπως το DocuSign και το PandaDoc — τοποθέτηση πεδίων με drag & drop, πολλαπλούς τύπους υπογραφών, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και πλήρη αρχεία ελέγχου — χωρίς κόστος συνδρομής ή χρεώσεις ανά έγγραφο.

Η αυτο-φιλοξενία του DocuSeal στον VPS σας σημαίνει ότι τα συμβόλαιά σας, οι συμφωνίες και τα υπογεγραμμένα έγγραφά σας αποθηκεύονται εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Τα ευαίσθητα επιχειρηματικά έγγραφα δεν περνούν ποτέ από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους, γεγονός που απλοποιεί τη συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ενώ σας παρέχει απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας εγγράφων.