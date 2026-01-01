Αναπτύξτε το DocuSeal με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία, αποστολή και διαχείριση ροών εργασίας υπογραφής εγγράφων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DocuSeal
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DocuSeal
Το DocuSeal είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων που προσφέρει τις βασικές δυνατότητες εμπορικών υπηρεσιών όπως το DocuSign και το PandaDoc — τοποθέτηση πεδίων με drag & drop, πολλαπλούς τύπους υπογραφών, αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις και πλήρη αρχεία ελέγχου — χωρίς κόστος συνδρομής ή χρεώσεις ανά έγγραφο.
Η αυτο-φιλοξενία του DocuSeal στον VPS σας σημαίνει ότι τα συμβόλαιά σας, οι συμφωνίες και τα υπογεγραμμένα έγγραφά σας αποθηκεύονται εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Τα ευαίσθητα επιχειρηματικά έγγραφα δεν περνούν ποτέ από μια πλατφόρμα τρίτου μέρους, γεγονός που απλοποιεί τη συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων, ενώ σας παρέχει απεριόριστη χωρητικότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας εγγράφων.
Βασικά χαρακτηριστικά του DocuSeal
Form builder με Drag-and-drop
Τοποθετήστε πεδία υπογραφής, αρχικά, ημερομηνίες και προσαρμοσμένα πεδία φόρμας οπουδήποτε σε ένα PDF χρησιμοποιώντας έναν οπτικό επεξεργαστή - χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση.
Πολλαπλοί τύποι υπογραφών
Οι υπογράφοντες μπορούν να σχεδιάσουν, να πληκτρολογήσουν ή να ανεβάσουν την υπογραφή τους, προσαρμόζοντας τις προσωπικές προτιμήσεις σε οποιαδήποτε συσκευή.
Μαζική αποστολή
Στείλτε το ίδιο έγγραφο σε εκατοντάδες υπογράφοντες ταυτόχρονα, καθιστώντας τη μαζική διανομή συμβάσεων γρήγορη και διαχειρίσιμη.
Αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
Οι ειδοποιήσεις για εκκρεμείς υπογραφές αποστέλλονται αυτόματα, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρακολούθηση που απαιτείται για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εγγράφων.
Πρότυπα εγγράφων
Αποθηκεύστε επαναχρησιμοποιήσιμες διατάξεις εγγράφων ώστε επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας, όπως οι NDAs ή οι φόρμες onboarding, να μπορούν να εκκινηθούν σε δευτερόλεπτα.
Γιατί να τρέξω DocuSeal στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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