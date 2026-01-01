Το CiviCRM είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο open-source CRM για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, ενώσεις και οργανώσεις πολιτών. Σε αντίθεση με τα εμπορικά CRM που εστιάζουν στις πωλήσεις, κάθε ενότητα — επαφές, συνεισφορές, συνδρομές, εκδηλώσεις, αποστολές και διαχείριση υποθέσεων — έχει σχεδιαστεί γύρω από τις ροές εργασίας των υπευθύνων συγκέντρωσης κεφαλαίων, των διοργανωτών και του προσωπικού προγραμμάτων που διαχειρίζονται μέλη αντί για υποψήφιους πελάτες.

Η αυτο-φιλοξενία του CiviCRM στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία δωρητών, το ιστορικό συνεισφορών και τα δεδομένα μελών υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή, χωρίς επεξεργαστές δεδομένων τρίτων και με πλήρη ιδιοκτησία κάθε αναφοράς και τμηματοποίησης που δημιουργείτε.