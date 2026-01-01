Αναπτύξτε το CiviCRM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαχείριση σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένο για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ομάδες υπεράσπισης και οργανισμούς μελών.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CiviCRM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CiviCRM
Το CiviCRM είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο open-source CRM για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, ενώσεις και οργανώσεις πολιτών. Σε αντίθεση με τα εμπορικά CRM που εστιάζουν στις πωλήσεις, κάθε ενότητα — επαφές, συνεισφορές, συνδρομές, εκδηλώσεις, αποστολές και διαχείριση υποθέσεων — έχει σχεδιαστεί γύρω από τις ροές εργασίας των υπευθύνων συγκέντρωσης κεφαλαίων, των διοργανωτών και του προσωπικού προγραμμάτων που διαχειρίζονται μέλη αντί για υποψήφιους πελάτες.
Η αυτο-φιλοξενία του CiviCRM στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία δωρητών, το ιστορικό συνεισφορών και τα δεδομένα μελών υπό τον πλήρη έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά επαφή, χωρίς επεξεργαστές δεδομένων τρίτων και με πλήρη ιδιοκτησία κάθε αναφοράς και τμηματοποίησης που δημιουργείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του CiviCRM
Διαχείριση επαφών
Παρακολούθηση απεριόριστων επαφών, νοικοκυριών και οργανισμών με σχέσεις, ετικέτες και προσαρμοσμένα πεδία, ειδικά διαμορφωμένα για τις ροές εργασίας μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
Συνεισφορές και Ερανοί
Αποδεχτείτε online δωρεές, διαχειριστείτε δεσμεύσεις, εκτελέστε προγράμματα επαναλαμβανόμενων δωρεών και συμφιλιώστε τις συνεισφορές με ενσωματωμένη οικονομική αναφορά.
Διαχείριση μελών
Αυτοματοποιήστε τις εγγραφές συνδρομών, τις ανανεώσεις και τα διαβαθμισμένα οφέλη με διαμορφώσιμους τύπους συνδρομής και υπενθυμίσεις κύκλου ζωής.
Εκδηλώσεις και εγγραφή
Δημιουργήστε σελίδες εκδηλώσεων, πουλήστε εισιτήρια, διαχειριστείτε τους συμμετέχοντες και παρακολουθήστε το ιστορικό συμμετοχής μαζί με το υπόλοιπο αρχείο κάθε επαφής.
Email και μαζική αποστολή email
Διαχωρίστε το κοινό, στείλτε στοχευμένες μαζικές αποστολές email και μετρήστε τα ανοίγματα, τα κλικ και τις αναπηδήσεις χωρίς να πληρώνετε τέλη αποστολής ανά επαφή.
Γιατί να τρέχω CiviCRM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.