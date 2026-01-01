Αναπτύξτε το Shiori με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών που αρχειοθετεί αυτόματα ιστοσελίδες offline, ώστε το αποθηκευμένο περιεχόμενο να παραμένει προσβάσιμο ακόμα κι αν το αρχικό εξαφανιστεί.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shiori
Το Shiori είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών γραμμένος σε Go και σχεδιασμένος ως μια εναλλακτική λύση με επίκεντρο την ιδιωτικότητα για τα Pocket και Instapaper. Αποθηκεύει ιστοσελίδες ως offline αρχεία — έτσι οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν αναγνώσιμοι ακόμα και όταν οι πηγές είναι offline, πίσω από paywalls ή εξαφανίζονται εντελώς. Με πάνω από 9.000 GitHub stars, έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή για ερευνητές, προγραμματιστές και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα και δημιουργούν προσωπικές βάσεις γνώσεων.
Το self-hosting του Shiori στο VPS σας διατηρεί τις λίστες ανάγνωσης και το αρχειοθετημένο περιεχόμενο εντελώς ιδιωτικά, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους ή συλλογή δεδομένων. Σε αντίθεση με τις δωρεάν cloud υπηρεσίες που επιβάλλουν όρια αποθήκευσης και διατήρησης, το VPS hosting σας δίνει απεριόριστη χωρητικότητα και πλήρη έλεγχο του αρχείου σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shiori
Αρχειοθέτηση σελίδων εκτός σύνδεσης
Αποθηκεύει ένα τοπικό αντίγραφο κάθε σελίδας που έχει προστεθεί στους σελιδοδείκτες, ώστε το περιεχόμενο να παραμένει αναγνώσιμο ακόμα κι αν η αρχική URL δεν είναι διαθέσιμη ή βρίσκεται πίσω από ένα paywall.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητά σε όλους τους σελιδοδείκτες και στο αρχειοθετημένο περιεχόμενο σελίδων, καθιστώντας γρήγορη την εύρεση συγκεκριμένων πληροφοριών σε χιλιάδες αποθηκευμένες σελίδες.
Επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης
Αποθήκευση σελιδοδείκτη με ένα κλικ από Chrome και Firefox χωρίς να φύγετε από την τρέχουσα σελίδα, με το αρχείο να δημιουργείται αυτόματα στο παρασκήνιο.
Εισαγωγή Pocket
Μεταφέρει υπάρχουσες βιβλιοθήκες Pocket σε μορφή σελιδοδεικτών Netscape, διατηρώντας τις ετικέτες και καθιστώντας την μετάβαση σε αυτο-φιλοξενούμενη αρχειοθέτηση απρόσκοπτη.
REST API και CLI
Το πλήρες REST API και η διεπαφή γραμμής εντολών επιτρέπουν την ενσωμάτωση με scripts αυτοματισμού και προσαρμοσμένα εργαλεία πέρα από το περιβάλλον web.
Γιατί να τρέξω Shiori στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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