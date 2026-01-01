Το Shiori είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών γραμμένος σε Go και σχεδιασμένος ως μια εναλλακτική λύση με επίκεντρο την ιδιωτικότητα για τα Pocket και Instapaper. Αποθηκεύει ιστοσελίδες ως offline αρχεία — έτσι οι σελιδοδείκτες σας παραμένουν αναγνώσιμοι ακόμα και όταν οι πηγές είναι offline, πίσω από paywalls ή εξαφανίζονται εντελώς. Με πάνω από 9.000 GitHub stars, έχει γίνει μια δημοφιλής επιλογή για ερευνητές, προγραμματιστές και αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα και δημιουργούν προσωπικές βάσεις γνώσεων.

Το self-hosting του Shiori στο VPS σας διατηρεί τις λίστες ανάγνωσης και το αρχειοθετημένο περιεχόμενο εντελώς ιδιωτικά, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους ή συλλογή δεδομένων. Σε αντίθεση με τις δωρεάν cloud υπηρεσίες που επιβάλλουν όρια αποθήκευσης και διατήρησης, το VPS hosting σας δίνει απεριόριστη χωρητικότητα και πλήρη έλεγχο του αρχείου σας.